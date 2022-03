Danijela Martinović poslala je važnu poruku pratiteljima: 'Već su poduzete službene prijave'

Pjevačica Danijela Martinović (50) na Instagramu je podijelila upozorenje pratiteljima. Naime, ona je još jedna od domaćih zvijezda koja se našla na udaru prevaranata koji su joj ukrali identit. Kako je upozorila pratitelje, postoje lažne stranice koje koriste njeno ime, te pozivaju ljude na ulaganje u Bitcoin.

"Dragi moji, molim vas da ne nasjedate na lažne stranice koje koriste moje ime i pozivaju vas na ulaganje u Bitcoin. U suglasnosti s odvjetnicima već su poduzete službene prijave za prevare na internetu" stoji u objavi na Danijelinom Instagramu.

Krađa identiteta više nije samo naziv urnebesne komedije s Melissom McCarthy i Jasonom Batemanom u glavnim ulogama.

Posljednjih godina riječ je o učestalom problemu koji poprima sve veće razmjere. Digitalne prijevare postale su sve češće, a u njihovu mrežu bez znanja i odobrenja upleli su se i brojni poznati Hrvati.

Maneken, pisac i TV voditelj Dean Pelić posljednji je progovorio o lažnim profilima otvorenim na njegovo ime koji su se pojavili na društvenim mrežama. Putem njih prevareno je više od 200 žena, a cijela priča dospjela je i do Daily Maila. No Pelić nije jedini. U sličnoj situaciji našao se i Filip Juričić koji je zbog lažnog Instagram profila doživio brojne neugodnosti. Anonimna osoba u njegovo je ime objavljivala neistine iz njegova privatnog i poslovnog života, a Juričić je tome odlučio stati na kraj tako što je cijeli slučaj prijavio policiji.

– Tom čovjeku, djetetu, ženi ili tko već jest, koji upravlja mojim identitetom, to jako dobro ide, pa se uspio i raširiti te vidim da komunicira s mojim prijateljima i to se događa sve češće – izjavio je tada Juričić za jedan portal dodavši kako zbog cijele situacije osjeća nelagodu, ali i strah.

Brojne neugodnosti zbog lažnih profila na Facebooku nisu zaobišle ni Tarika Filipovića. Iako tek od 2018. godine ovaj glumac i voditelj ima vlastiti profil, profili pod njegovim imenom puno dulje egzistiraju na internetu.

– Ne bih ga možda ni otvorio da sve to nije prešlo granice, jer je prije toga netko otvorio profil u moje ime, živio moj život, dopisivao se s meni dragim ljudima koji su nasjeli na to. To su jako neugodne situacije, sve je trajalo godinama – otkrio je Tarik za Klix.ba. Dodao je i to da je problemu krađe identiteta moguće stati na kraj, no smatra da se nadležni time ne bave dovoljno. – Kada mi se to dogodilo, bio sam primoran vrisnuti, odnosno javiti se ljudima i reći im da to nije moj profil jer tada ga nisam ni imao – napomenuo je Filipović.

To su samo neki od poznatih koji su bili žrtve krađe identiteta, a među njima su još i Jelena Rozga, Minea, Nina Badrić Davor Meštrović...

