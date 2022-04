VIDEO Atraktivna supruga Harisa Džinovića 29 je godina mlađa od njega, a na Sevkinom rođendanu plijenili su pažnju svima

Legendarni bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović (70) nije propustio najluđi party u gradu kojeg je organizirala Severina povodom njezinog 50. rođendana, a sa sobom je poveo i suprugu Melinu (41). Pjevač nije mogao ne zapjevati Severini pa se i on u jednom trenu popeo na pozornicu i zabavljao okupljene.

Supružnici su pred klub Mint su stigli nasmiješeni i zagrljeni te su spremno pozirali fotografima. Atraktivna Melina pojavila se u haljini nježne boje sa seksi prorezima a na sebe je ogrnula samo duži lila sako.

Melina se posljednjih godina rijetko pojavljivala u javnosti, a nedavno je otkrila i da je iza nje težak period. Naime, Melina je dizajnerica, a pandemija joj je kao i mnogima stvorila probleme.

"Bilo mi je teško krenuti ispočetka, ali sve je to sad iza mene. Usprkos novim događanjima u svijetu, osjećam da je crni period iza mene, a da je nova kolekcija nikad bolja", izjavila je Melisa za Story.rs.

S obzirom na to da se situacija popravlja, dizajnerica je ponovno počela raditi, i to na inozemnom tržištu poput SAD-a, Dubaija i Brazila.

Inače, Haris i Melina Džinović vjenčali su se u Dubrovniku 2014. godine nakon 11 godina veze, a par ističe da su im najbitniji ljubav i poštovanje, no postoji jedna stvar koju Haris ne dozvoljava supruzi.

"Moj suprug ne dozvoljava promjenu boje, dužine, ničega. On kaže da me je takvu upoznao i da to tako ostaje. Moja kosa uvijek mora biti čista i njegovana, to mi je važnije od odjeće", priznala je Melina jednom prilikom za Kurir.

Par zajedno ima kćer Džinu, koja je nedavno proslavila 18. rođendan i sina 17-godišnjeg Kana.

VIDEO>>Haris Džinović zapjevao je na Severininom rođendanu u klubu Mint