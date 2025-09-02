Omiljeni show se vraća s novom sezonom koja kroz 60 epizoda donosi kulinarske zavrzlame, emocije i više od 500 tanjura!

MasterChef, najgledanija kulinarska emisija u zemlji, uskoro stiže na Novu TV s osmom sezonom i 60 epizoda punih uzbuđenja, emocija i kulinarskih zavrzlama! U ulozi žirija nove kandidate ponovno će dočekati omiljeni trojac – Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš koji su s nestrpljenjem dočekali povratak za dobro poznata sudačka mjesta. Dok Stjepan uvjerljivo drži titulu najdugovječnijeg člana žirija, kojemu je ovo peta sezona zaredom, Mario i Goran drugu godinu preuzimaju ključnu ulogu u oblikovanju sudbina kandidata.

Sve započinje audicijama tijekom kojih je 70-ak kandidata pokušalo impresionirati žiri svojim prvim tanjurom. No, samo je 21 najboljih dobilo priliku useliti u MasterChef vilu te zakoračiti u najpoznatiju televizijsku kuhinju. Među njima najmlađi natjecatelj ima tek 20 godina, dok je najstariji, sa 59, pokazao da ljubav prema kuhanju ne poznaje granice. Kandidati su na audicije stigli iz raznih dijelova Hrvatske i regije, a profesori, studenti, knjižničarka, vozač kamiona, frizerka, pijanist i CEO IT startupa samo su neka od njihovih raznolikih zanimanja.

Najveći dio kulinarske čarolije odvija se u impozantnom i gledateljima dobro poznatom studiju koji se proteže na 1600 m², a kandidati koji izbore prolaz među 21 najboljih, za vrijeme sudjelovanja u showu borave u MasterChef vili – mjestu gdje se rađaju prijateljstva te isprepliću smijeh i suze. Oni koji doguraju do samog kraja ondje će provesti 12 tjedana, odnosno ukupno 83 dana. Osim u MasterChef studiju i vili, show se snima i na atraktivnim lokacijama u Zagrebu i kontinentalnoj Hrvatskoj gdje kandidati testiraju svoja znanja i izvan klasične kuhinje.

Da bi publika doživjela MasterChef u njegovom punom sjaju brine više od 100 članova produkcijskog tima koji svakodnevno rade iza kamera, a sva događanja u showu bilježi čak 16 kamera. Put do nove kulinarske zvijezde nije nimalo lagan jer će u utrci s vremenom ispod MasterChef sata u osmoj sezoni kandidati ukupno pripremiti preko 500 tanjura, natjecati se kroz kutije iznenađenja, testove kreativnosti, stres testove i gastroduele te replicirati jela 20-ak gostujućih chefova – renomiranih kulinarskih imena čiji će savjeti dodatno motivirati kandidate.

Nova sezona donosi gastro spektakl uz izazove koji pomiču granice i kulinarske kreacije zbog kojih rastu zazubice, a kakvim će se jelima prvi kandidati predstaviti žiriju, doznat ćemo uskoro na Novoj TV!