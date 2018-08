Vesna je srećonoša, koja u Las Vegasu na siću uspije osvojiti 2800 dolara

Donosimo tekst Aurelije Kupanovac iz 2006. godine o večeri s Oliverom Dragojevićem u njegovoj Vela Luci:

Za razliku od većine estradnih zvijezda, Oliver Dragojević ljeti gažama ne popunjava kućni budžet, već se sa suprugom Vesnom odmara u svojoj tradicionalnoj “bazi” Veloj Luci na Korčuli.

>> Neka ti je laka velolučka gruda. Adio, kapetane

Već odrasli sinovi u kuću su, osim “boljih polovica”, doveli i brojno društvo koje je “okupiralo” sve postelje, pa bračni par Dragojević spava na brodu, no to im ne pada teško. – Ja spavam i za kormilom ako treba! – kaže Oliver, kojeg smo zatekli za poker-aparatom velolučkoga kluba Casablanca, dok je supruga Vesna vrijeme do večere kratila igrajući se s netom ošišanom kokericom Lunom.

Vesna ima ruku za kocku

Na večeru su krenuli k prijateljima u konobu Bata.

– Zaradio sam tri stoje! – pohvalio se Oliver, na što mu je supruga odvratila da je upravo zbog toga pravi tren da prekine kartašku partiju s aparatom. Doznali smo i da je upravo Vesna prava srećonoša kad je riječ o igrama na sreću.

– Za posjeta Las Vegasu uložila sam neki sitan novac, a zaradila 2800 dolara! otkrila nam je Vesna i dodala da joj ni samoj nije bilo jasno kako je cijelu tu večer “izlazila” baš ona boja koju je odabrala te kako je baš onaj jack-aparat koji bi njoj zapeo za oko u pravilu pred nju prosuo svoj zveckav sadržaj.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako je dugogodišnji prijatelj obitelji Dragojević, ali i “ekskluzivni dobavljač” Oliverova morskog ulova, vlasnik konobe Bata, s terace upozoravao da je vrijeme za večeru, s velikim smo zadovoljstvom prihvatili poziv da dođemo u veselo društvo kojem se pridružio i lokalni brijač, također jedan od najbližih Oliverovih prijatelja Boris Dugić Brico.

On me brije već trideset godina, a proučite li njegovu radnju, otkrit ćete kakav je zapravo on brijač! došapnuo nam je Oliver, na što smo mi spremno reagirali i završili u radionici čiji su zidovi prepuni fotografija slavnih ljudi kojima je “položio britvu” na vrat.

Pogledajte video - Veličanstven oproštaj od Olivera Dragojevića

[video: 26148 / Oproštaj od Olivera]

Bijela riba, jastog i pošip

Zadovoljna lica Gorana Ivaniševića, Davora Šukera, Dina Rađe, Tonija Kukoča, Stojka Vrankovića, Patrika Ćavara, Željka Malnara... ohrabrila su našeg fotorepotera da iskuša “zahvat”.

Osvježen, pridružio nam se na večeri od jastoga, zubaca i škarpine. Vrhunski pošip vinarije Toreta iz Smokvice na Korčuli razgalio je društvance, pa je opuštena večera potrajala do dugo u noć.

>> Neka ti je laka velolučka gruda. Adio, kapetane