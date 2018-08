I regija se oprostila od legende: Emocija mu je bila potpis, a njegovi će hitovi živjeti vječno

Mediji u regiji natjecali su se epitetima opisujući pjesme Dragojevića koje su ispunile srca milijuna ljudi s ovih prostora. Mnogi su prenosili i neke od njegovih pjesama dok su radio postaje češće nego inače puštale pjesme velikana koji nas je napustio.

Mediji u BiH već danima prenose vijesti o Dragojeviću, njegovu životu, pjesmama, bolesti kao i veličanstvenom ispraćaju od Splita do Vele Luke. Više njih istaknulo je da je riječ o neponovljivoj osobi čije su pjesme obilježile živote brojnih generacija iz cijele regije bez obzira na vjeru i nacionalnost. Sarajevski portal Klix navodi da je emocija bila i ostala njegov potpis te da je Dragojević ostavio iza sebe neprocjenjivo glazbeno blago koje će zauvijek živjeti.

“Hitovi koji su pronašli svoj put do ljudi širom Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i brojnih drugih zemalja širom regije pa i svijeta, živjet će vječno”, navodi se u tekstu portala Klix.

Podsjetili su i kako je Dragojević u svibnju ove godine, kada se borio s teškom bolesti, komentirao činjenicu da su ga počele stizati nagrade kakve obično dolaze pred kraj života poput nagrade “Porin” za životno djelo. “Veseli me. Samo što su to neke stvari koje se događaju pred kraj života i meni se to ne sviđa. Ne gledam ja na to tako, nego to jest tako”, rekao je tada Dragojević što prenose BiH mediji.

I u Sloveniji je vijest o smrti Olivera Dragojevića snažno odjeknula, a tamošnji su mediji prenose da su njegova glazba i glas dotaknuli srca više generacija njegovih poklonika u Sloveniji gdje je održao brojne koncerte. Istaknuli su i da će u kolektivnoj uspomeni ostati svojim hitovima kao što su “Galeb i ja”, “Vjeruj u Ljubav”, “Cesarica” i brojne druge pjesme i balade.

No kažu i da je svojim životnom stilom prelazio u legendu. Hommage svojem hrvatskom kolegi na Facebooku je iskazao kantautor i slovenska glazbena legenda Vlado Kreslin koji se pohvalio da je s njime nekoliko puta nastupao. “Jednom smo nakon napornog koncerta uz bocu Jacka Danielsa sjedili iza pozornice, pa mi je rekao:

‘Dragi moj Kreslin, nije teško nama, teško je našim ženama’, napisao je Kreslin prisjećajući se jednoga od zajedničkih doživljaja. I srbijanski mediji naveliko su izvještavali o smrti Olivera Dragojevića podsjećajući na mnoge od njegovih pjesama koje će, kako navode, zauvijek ostati u sjećanju ljudi.

“Tuga u beskraju”; “Odlazak legende…”; “Otišao morski vuk: Slava mu nije udarila u glavu, živio za pjesme“ – samo su neki od naslova u srbijanskim medijima i na portalima. Većina ih je podsjetila i na Oliverove riječi da neće održati koncert u Srbiji zbog svih ratnih zala koje su počinili Hrvatskoj i njenim građanima.

Poznati glumac Nikola Kojo na svome je Twitteru napisao „Zbogom, divni Olivere, koje god da si vjere i nacije”.

I pjevač Vlado Georgijev se s hrvatskom glazbenom legendom oprostio dirljivim riječima: „Pretužno je što si otišao! ‘Valja vrime niz skaline/vonj mižerje i morbine…’, a sinoć smo pjevali: ‘Novi život se rađa i sretne pjesme mi naviru zvuci…’ Ostaj zbogom, prijatelju”.

Velolučani se opraštaju od svog Olivera