Svjetski mediji o ispraćaju Olivera: Hrvati su prvaci u proslavama

Građani su se u utorak na veličanstven način oprostili od preminulog Olivera Dragojevića kojeg su ispratili u Velu Luku na Koručli gdje je jučer sahranjen, a o ispraćaju su pisali i brojni svjetski mediji.

The Associated Press objavio je vijest o ispraćaju našeg poznatog pjevača pod naslovom 'Hrvatska se emotivno oprostila od voljenoh pjevača Dragojevića', a njihovu vijest prenjeli su brojni svjetski mediji poput New York Timesa ili Washington Posta.

– Deseci tisuća ljudi, s upaljenim bakljama i dugotrajnim pljeskom emotivno su ispratili Olivera Dragojevića, preminulog pjevača koji je bio obožavan diljem cijele bivše Jugoslavije – pišu u tekstu te dodaju kako je Drageojević svojim pjesmama veličao ljubav i Jadransko more.

Britanski novinar Paul Bradbury u tekstu na portalu total-croatia-news.com piše pak kako su Hrvati 'U životu i smrti, prvaci svijeta u proslavama'.

– Srpanj 2018. bio je poseban mjesec za Hrvatsku. Od finalista na Svjetskom prvenstu u Moskvi do boli za jednim od najvoljenijih sinova. Proslava je bila veličanstvena – piše on u svome tekstu.

Ističe kako se prvo 550.000 ljudi okupilo u Zagrebu kako bi dočekali heroje Svjetskog prvenstva.

– Tek što su se oporavili od toga, dogodio se tragični odlazak hrvatske legende vjerojatno veće i od Luke Modrića i cijelog nogometnog tima – piše Bradbury te ističe kako je Hrvatska proglasila nacionalni dan žalosti zbog smrti voljenog pjevača te se zapitao kada je to posljednji put učinjeno za nekog preminulog britanskog pjevača.

