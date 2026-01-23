FOTO Marija Mirković održala slavljenički koncert u Kontesi! Evo djelić atmosfere

Marija je na glazbenoj sceni već dugi niz godina, a njezini koncerti uvijek pruže izvrsnu zabavu i druženje na kojemu se kako u publici tako na pozornici pridruže i izvrsni glazbenici s kojima godinama surađuje.
S pjesmom „Ona i ja“ Nenada Ninčevića i Raya, Marija je nastupila je na festivalu „Melodije Jadrana 2025“ te rasplesanim i veselim nastupom podsjetila na svoje pjevačke početke koje je imala kao članica grupe The Frajle u kojoj je tada bila i autor najslušanijih pjesama te grupe.
U novu godinu je ušla pjevajući na dočeku u novoobnovljenoj Gradskoj kavani s bliskim suradnicima, vrhunskim glazbenicima Filipom Gjudom, Brunom Matić, Ninom Krznarom i Filipom Vincekom te mladim kolegama Natalli Radovčić i Petrom Brkljačićem.