FOTO Marija Mirković održala slavljenički koncert u Kontesi! Evo djelić atmosfere

Odličnu prošlu godinu glazbenica Marija Mirković večeras je proslavila koncertom u Klubu Kazališta komedija, popularnoj Kontesi.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Ondje je pjevala za svoju odanu publiku i prijatelje, okruženje zahvaljujući kojem su svi prisutni mogli uživati u predivnoj atmosferi.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Marija je na glazbenoj sceni već dugi niz godina, a njezini koncerti uvijek pruže izvrsnu zabavu i druženje na kojemu se kako u publici tako na pozornici pridruže i izvrsni glazbenici s kojima godinama surađuje.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Siječanjski koncert Marija je nazvala „Što te nema bar da svratiš“ prema skladbi koju iznimno voli i rado izvodi.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Prošla je godina bila izuzetno uspješna za Mariju. Napisala je glazbu za pjesmu „Dom si srcu mom“ kojom se mlada pjevačica Natali Radovčić predstavila na Dori.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Uslijedila je skladba „Ti si bila moje sunce“ koja je bila pravi hit jer je 13 tjedana bila prva na nacionalnoj top ljestvici. Marija je napisala i tekst i glazbu za mladog Kosovca.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
S pjesmom „Ona i ja“ Nenada Ninčevića i Raya, Marija je nastupila je na festivalu „Melodije Jadrana 2025“ te rasplesanim i veselim nastupom podsjetila na svoje pjevačke početke koje je imala kao članica grupe The Frajle u kojoj je tada bila i autor najslušanijih pjesama te grupe.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Krajem ljeta ostvaruje suradnju s Markom Škugorom koji je maestralno otpjevao Marijinu pjesmu „Vira i nevira“.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Da Mariji itekako dobro leži dalmatinski izričaj pokazuju i do sada napisane pjesme „Zaljubljen“ koju izvodi Cambi te „Dalmatinac zauvik“ i „Dođe vrime“ koje izvodi Mate Grgat.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
U novu godinu je ušla pjevajući na dočeku u novoobnovljenoj Gradskoj kavani s bliskim suradnicima, vrhunskim glazbenicima Filipom Gjudom, Brunom Matić, Ninom Krznarom i Filipom Vincekom te mladim kolegama Natalli Radovčić i Petrom Brkljačićem.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Gosti su bili iznimno zadovoljni glazbenom pričom koju su im složili za predivan ulaz u ovu godinu.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Promo
