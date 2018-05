Veliki obrat u showu, evo što su mame priredile sinovima

Voditeljica Irina Čulinović sastala se s majkama iz showa "Ženim sina" da bi doznala kakva je situacija s djevojkama te koja najbolje kotira kod njihovih sinova.

Dok su neke majke kazale kako su u pogledu djevojaka ostale kod svog prvog mišljenja, neke su ga čak i promijenile, a kod mame Ane to je bilo i najizraženije.

„Dragana se meni činila kao nježna, draga, međutim poslije kada sam je malo bolje upoznala vidjela sam da to nije baš tako. Primijetila sam da ta cura nije bila potpuno iskrena.“ objasnila je mama Ana. Kako bi pomogla mamama, Irina im je dala mogućnost da vrate jednu od djevojaka. Dok je Merima odmah rekla kako želi vratiti Tamaru, a Elanoris Nikolinu, mami Ani i Marici ta ideja nije se svidjela.

„Da vi meni to dajete i još mi poklonite ne znam što uz to, ne bih mu to nametnula, jer ipak su mi djeca na prvom mjestu.“ rekla je Marica, a iako se na početku nećkala i protivila dovođenju nove djevojke, mama Ana je ipak popustila. Međutim, nova djevojka za Marka neće biti jedna od onih koje je otpisao, već iz Adnanova tima. Merima je ponudila Mariu Ninu koju je Adnan eliminirao. „Da vidimo što je to nama Merima uvalila, možda je to nešto loše.“ skeptična je mama Ana. No, nisu mame skeptične samo prema djevojkama, već i jedna prema drugoj. „To je prošlost, davna prošlost. Na takav način se reagiralo davno.“ opisala je Elanoris svoj doživljaj Marice, dok je Marica komentirala:

„Dvije mame ne govore ono što misle, treća mama je puno mlađa pa ona to gleda iz sasvim drugog kuta. Po meni, ona možda u tom showu uživa puno više nego njezin sin i onda se to sve gleda kroz drugačije naočale.“ Dok će Marko na svoje iznenađenje morati još malo pričekati, za Adnana i Elvisa povratak otpisanih bit će poput hladnog tuša. „Kada sam vidio Tamaru, mrak mi je pao na oči. Nisam očekivao da će doći! Katastrofa, ja je ne bih nikada vratio.“, komentirao je Adnan, a i ostale djevojke su primijetile da mu nikako nije bilo drago što ju vidi. Mama Merima stala je na stranu svoje mezimice Tamare kazavši kako ne razumije Adnanovo ponašanje te kako će ju štititi koliko god bude mogla. „Ona se nameće, ona je izazovna cura, koketuša. Ja stojim pri svome.“, dodao je Adnan.

Još jedan šok Adnan je doživio prije Tamarinog dolaska – za vrijeme šetnje Maja mu je priznala da ima nekoga prema kome gaji osjećaje i da je toga sad svjesna kada joj je počeo nedostajati. „Takvi igrači kao što su Maja jednostavno ne mogu biti sami. Za Maju sam i očekivao da nekoga ima. Drago mi je zbog nje, neka je zaljubljena.“ izjavio je Adnan te nešto kasnije kupio joj kartu za povratak kući. „Kada je to spomenuo, jednostavno sam dobila jednu energiju!“ rekla je Maja zaletjevši mu se od sreće u zagrljaj. „Da Maja nije htjela otići, izbacio bih Teu jer Maja daje pozitivu, ona bi digla mrtvaca.“ objasnio je Adnan. Povratnica u Elvisov tim, Nikolina Cimić bila je presretna što je mama Elanoris upravo nju odabrala, no nije bio i Elvis koji se, ugledavši ju, poprilično iznenadio. „Elvis, tebe je majka spasila i ponovno me vratila u igru, a sljedeći put pametno biraj koga izbacuješ van.“ poručila mu je Nikolina, na što je on komentirao: „Kad sam vidio Nikolinu zateklo me, ali što je, tu je.

Mama mi je smjestila!“ Nakon prvotnog šoka, Elvis je s djevojkama krenuo na plovidbu jedrilicom, no vrlo brzo atmosferu im je pokvarilo nevrijeme. „Na ovo ljuljanje nisam računao. Nadam se da neće trebati hitna.“ u strahu je Elvis za djevojke. Igorove djevojke dan su provele malo u radovima, a malo u šetnji s Igorom. Nakon šetnje prirodom, mama Marica je Loredanu i Josipu poslala u vrt da ga urede, a Hanny i Višnji je dala zadatak da naprave štrudlu koju njezin sin Igor voli. „Igor je više slani tip, a ja sam slatki.

Možda će biti da se suprotnosti privlače!“ zaključila je Višnja. Hoće li se Igoru svidjeti njihova štrudla, tek ćemo doznati.

Iznenađenje mame Ane za Marka i djevojke još će malo pričekati. Kada se Marko nakon cjelodnevnog izbijanja vratio kući, djevojke su ga najprije napale servirajući mu da su u njegovoj sobi pronašle žensko donje rublje. Marka je zaintrigiralo njihovo komešanje, pa je odlučio ponoviti speed dateove kazavši svakoj da ima 15 minuta za uređivanje i 15 minuta za spoj s njim. „To me malo zaprepastilo da mi na neki način vodimo glavnu ulogu.“, uplašena je bila Dragana, dok se ostalim djevojkama svidjela ideja.

„Vrijeme je došlo da zaista vidimo, sada nakon ovoga svega što smo prošli, da li jedna od njih ima nešto u sebi ili samo želi biti na televiziji!“ zaključio je Marko.