Veliki obrat u odnosu Severine i Igora Kojića nakon što su se prestali pratiti na Instagramu

Ponovno je došlo do obrata u odnosu Severine i Igora Kojića. Nakon što su proteklog vikenda prestali pratiti jedno drugo na Instagramu, bračni par danas se ponovno zapratio na ovoj društvenoj mreži. Najprije je to napravila Severina, a zatim i Igor. Par zasad još uvijek ne komentirati svoj odnos, no činjenica je da ja došlo do nesuglasica između Severine i Kojićevih.

Podsjetimo, bračni par ovog je vikenda prestao pratiti jedno drugog na Instagramu, a Igor je na Instagramu objavio fotomontažu na kojoj je na jednoj fotografiji on sa Severinom a iz grma viri Milan Popović te je napisao: "Generalni pokrovitelji mog braka, iz pouzdanih šumskih izvora", napisao je Kojić, koji je uz montažu nadodao i pjesmu "Namćor" Đorđa Balaševića u kojoj su stihovi "Al' tebe volem, to je fakat, ti si mi ljubav jedina". Kojić je uz to označio i dva medija iz Srbije i Hrvatske, uz prigodni hashtag "Dosta ako Boga znate".

Objavu je Igor brzo uklonio s Instagrama, ali prije nego što ju je uklonio, Severina je napisala dva komentara. U prvom je pjevačica rekla: "Pokrovitelji su Olja i Dragan." Zatim je još dodala: "Molim te, izuzmi me iz ovog, pokrovitelji su Olja i Dragan."

Na Instagramu je Severina pratila jedino Igora i on je na ovoj društvenoj mreži pratio samo Severinu i ubrzo nakon ove objave prestali su biti prijatelji na Instagramu, a i Igorovi roditelji Olja i Dragan Kojić više ne prate svoju snahu na Instagramu. Olja je svoj profil zaključala, a prije nego što ga je zaključala, izbrisala je sa svog profila i neke videosnimke na kojima je bila Severina, a jedna od tih snimki nastala je i dok su zajedno bili u karanteni u Beogradu. Nakon burnog vikenda Severina i Igor ponovno prate jedno drugog na Instagramu, no Igorovi roditelji to nisu napravili.