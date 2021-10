Vegan napustio Masterchef nakon što nije htio spremati jaja, gledatelji mu poručili da nema poštovanja

Vegan Matei Negovetić sinoć je napustio Masterchef nakon što je odbio sudjelovati u posljednjem eliminacijskom izazovu odbio pripremiti jaje na oko, omlet, poširano jaje i meko kuhano jaje. Njegov mentor Melkior u eliminacije ga je poslao jer prije toga nije htio spremati ni meso. Kada je vidio da u eliminacijama treba spremati jaja shvatio je da za njega više tu nema mjesta.

"Nemam ja tu što napraviti. Barem se mogu mirno pogledati'', rekao je Matei nakon što je vidio koji je zadatak pred njima. Žiri jela nije probao nego ocjenu o eliminaciji donio prema načinu na koji su kandidati radili zadana jela i kako su ta jela na kraju izgledala.

''Da sam to napravio osjećao bih da sam izdao sebe, sve što sam do sada radio'', kazao je Matei u osvrtu na izazov. Bilo je jasno da će Matei ispasti, ali natjecatelji su ga ipak bodrili.

Foto: Nova TV

''Ako se toga drži, onda stvarno ne bi bilo u redu da koristi namirnice koje inače ne koristi'', komentirala je Ana Marija.

''On se vodi svojim principima koje poštujem i koje bi svi trebali poštovati', kaže Roko.

''Jako me razveselilo to što me tim podržao, jer vjerujem da svatko ima nešto za što će se zauzeti. Vjerujem da se svatko u mom timu mogao pronaći u tome'', rekao je Matei. Zadatak je bio relativno jednostavan ali žiri je bio strog u ocjenjivanu. Osim Mateija na ovom je izazovu pala i Gordana Brlek.

Nakon emitiranja emisije na Facebooku su zaredali komentari gledatelja kojima nije bilo jasno zašto se Matei uopće prijavio u emisiju ako nije želio raditi sve zadatke.

- Ovaj Matei stvarno nema poštovanja prema svom mentoru! Čovjek ga primi u tim i on pametuje i sad još govori da je zaslužio ostati, pa kako zaslužio?! - napisala je jedna gledateljica.

- Ja ne razumijem, jel ovaj vegan mislio da će pobijediti kuhajući travu. Znači čovjek mu je dao šansu, vjerovatno kontajući bar da će napraviti jelo, ne mora jesti, Al on sad hoće da se cijeli Masterchef prilagodi njemu. Samo je uzeo nekome mjesto - komentirala je druga.

VIDEO: Petar Grašo nakon prekida s Danijelom ljubi 15 godina mlađu Hanu Huljić