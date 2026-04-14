Gospoda Savršeni Karlo i Miloš otkrili kako se zabavljaju nakon showa: 'Napokon i ovu sliku možemo objaviti'

Čini se da je popularni reality show 'Gospodin Savršeni' postao mnogo više od platforme za pronalaženje ljubavi - postao je i mjesto rađanja neočekivanih, ali čvrstih muških prijateljstava. Najnoviji dokaz za to je odnos između Karla Godeca, rukometaša i protagonista pete sezone, te Miloša Mićovića, srpskog modela koji je srca gledateljica osvajao u četvrtoj sezoni. Iako su se njihovi televizijski putovi odvili u različito vrijeme, kemija izvan ekrana pokazala se itekako stvarnom. Njihova bliskost potvrđena je kada je Karlo na svom Instagram profilu objavio fotografiju s Milošem, snimljenu na obali, uz zagonetan opis: "Napokon i ovu sliku možemo objaviti". Miloš je brzo odgovorio u komentaru "ljeto bilo jako", jasno dajući do znanja da su dvojica 'Savršenih' dio ljetnih mjeseci provela zajedno, daleko od očiju javnosti i znatiželjnih kamera.

Njihovo druženje nije bilo ograničeno samo na ljetne avanture. Prijateljstvo trojice popularnih neženja kulminiralo je na slikovitoj Kreti, gdje se Karlu i Milošu pridružio i Šime Elez, drugi protagonist iz četvrte sezone. Fotografije nasmiješenih i elegantno odjevenih mladića brzo su preplavile društvene mreže, a Karlov opis "3 x ruža" izazvao je lavinu pozitivnih komentara. Šime je kasnije otkrio da su te fotografije zapravo nastale pet mjeseci ranije, tijekom snimanja pete sezone showa, te da su svi s nestrpljenjem čekali trenutak kada će ih napokon moći podijeliti s javnošću. Miloš je susret popratio s dozom nostalgije, napisavši: "Bilo je lijepo vratiti se. Kao nekad...", aludirajući na vrijeme provedeno u Grčkoj tijekom snimanja vlastite sezone.

Dok je prijateljstvo cvalo, njihovi ljubavni putevi nakon showa krenuli su potpuno različitim smjerovima. Karlo Godec svoju je potragu za ljubavlju okrunio uspjehom. U dramatičnom finalu svoju je posljednju ružu dao Kaji Casar, a njihova je veza nakon završetka snimanja prerasla u zajednički život u Zagrebu. Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, njihova ljubav i danas je sretna i stabilna, čime su postali jedan od rijetkih parova iz showa koji su dokazali da je prava ljubav pred kamerama ipak moguća.

S druge strane, Miloš Mićović nije imao jednaku sreću. U finalu svoje sezone odabrao je Maidu Ribić, no nakon što su se reflektori ugasili, njihova romansa nije izdržala test stvarnog života i par je prekinuo. Unatoč ljubavnom razočaranju, Miloš je iz showa izašao bogatiji za brojna prijateljstva, što i sam često ističe. U razgovoru za medije, otkrio je da je i dalje u potrazi za onom pravom, osobom s kojom bi jednog dana želio zasnovati obitelj, te da je nakon iskustva u showu počeo puno više vjerovati svom instinkt

Prijateljstvo koje je posebno snažno obilježilo četvrtu sezonu je ono između dvojice tadašnjih 'Savršenih', Miloša i Šime. Budući da dolaze iz različitih gradova, Šime iz Splita, a Miloš iz Beograda, Zagreb im je postao omiljena lokacija za susrete. "Super nam je kad se vidimo, uvijek bude neka zafrkancija, uvijek je dobra atmosfera", otkrio je jednom prilikom Miloš, dok je Šime potvrdio da dani provedeni s Milošem garantiraju smijeh. Njihova komunikacija postala je još intenzivnija tijekom emitiranja showa, kada su, kako kažu, redovito komentirali događaje i zbijali šale na račun situacija u vili.

Čak i godinu dana nakon što su se kamere ugasile, Miloš s odmakom gleda na cijelo iskustvo, ističući da ne bi ništa mijenjao. "Apsolutno sam sve napravio kako sam mislio da treba u tom trenutku, razmišljao sam kasnije o alternativama koje su mogle biti. Na kraju je sve bilo kako treba biti", izjavio je, potvrđujući da je ostao u kontaktu s nekoliko djevojaka iz showa, a najviše s Laurom. Njegovo iskustvo, kako kaže, naučilo ga je bolje "čitati" ljude i situacije, što je vještina koja mu je, uz stečena prijateljstva, postala najveća nagrada.

