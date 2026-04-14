Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKI JUBILEJ

4 Tenora večeras započinju proslavu jubilarnih 10 godina u Lisinskom, a najavljuju i Šibenik i bogato koncertno ljeto

Zagreb: Koncert 4 Tenora u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
14.04.2026.
u 15:12

Repertoar 4 Tenora na slavljeničkim koncertima donijet će spoj klasičnih opernih arija, opereta, talijanskih kancona, svjetskih evergreena i omiljenih domaćih hitova. Publiku može očekivati snažne interpretacije pjesama poput "Nessun Dorma", "Granada" i "O Sole Mio", koje ostavljaju bez daha

"Sve je spremno za večeras! Spremamo veličanstven uvod koji će nadmašiti sve dosadašnje. Bit će još puno iznenađenja", poručio je Đani Stipaničev prije današnjeg koncerta u Lisinskom kojim Tenori slave 10 godina glazbenog rada. 

Nakon velikog interesa publike za zagrebačke koncerte, koji su rezultirali i nedavnom najavom trećeg datuma, Tenori svoju glazbenu priču nastavljaju i izvan metropole. Poseban ugođaj dat će i solo izvedbe u kojima će do izražaja doći različite glazbene osobnosti članova. Sve će to zaokružiti prepoznatljiva, uvijek sjajna koncertna atmosfera i bliskost s publikom koja svaki nastup čini posebnim.

Zagreb: Koncert 4 Tenora u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski
1/31

Koncertna dvorana Lisinski već godinama zauzima posebno mjesto u karijeri 4 Tenora, no jednako snažnu povezanost njeguju i sa šibenskom publikom i Tvrđavom sv. Mihovila. Četiri nagrade publike na Večeri dalmatinske šansone i koncerti koji se rasprodaju u svega nekoliko dana potvrđuju koliko je ta veza snažna.

"Šibenik za nas ima posebno mjesto. To je publika koja nas prati, razumije i uvijek daje dodatnu energiju na pozornici. Upravo zbog toga svaki put želimo podići ljestvicu i dati još više", poručuju Đani Stipaničev, Filip Hozjak, Vladimir Garić i Marko Pecotić Peco o koncertu koji će se održati 27. kolovoza na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila.

Publiku i ovog ljeta očekuju večeri ispunjene emocijama, vrhunskim vokalnim izvedbama i raznolikim repertoarom. Osim u Šibeniku, zapjevat će i u Splitu, Rijeci, Dubrovniku i Korčuli. "Svaki koncert doživljavamo kao novo iskustvo i priliku da publici pružimo nešto posebno – ne samo kroz pjesme, nego i kroz atmosferu koju zajedno stvaramo", dodaju Tenori koji uskoro donose više detalja o turneji. Ulaznice za koncert u Šibeniku 27. kolovoza već su dostupne, dok se za treći koncert u Lisinskom 5. svibnja i dalje traži ulaznica više. Vidimo se na jednom od koncerata!

Ključne riječi
showbiz Đani Stipaničev 4 tenora

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

