4 Tenora večeras započinju proslavu jubilarnih 10 godina u Lisinskom, a najavljuju i Šibenik i bogato koncertno ljeto

"Sve je spremno za večeras! Spremamo veličanstven uvod koji će nadmašiti sve dosadašnje. Bit će još puno iznenađenja", poručio je Đani Stipaničev prije današnjeg koncerta u Lisinskom kojim Tenori slave 10 godina glazbenog rada.

Nakon velikog interesa publike za zagrebačke koncerte, koji su rezultirali i nedavnom najavom trećeg datuma, Tenori svoju glazbenu priču nastavljaju i izvan metropole. Repertoar 4 Tenora na slavljeničkim koncertima donijet će spoj klasičnih opernih arija, opereta, talijanskih kancona, svjetskih evergreena i omiljenih domaćih hitova. Publiku može očekivati snažne interpretacije pjesama poput "Nessun Dorma", "Granada" i "O Sole Mio", koje ostavljaju bez daha. Poseban ugođaj dat će i solo izvedbe u kojima će do izražaja doći različite glazbene osobnosti članova. Sve će to zaokružiti prepoznatljiva, uvijek sjajna koncertna atmosfera i bliskost s publikom koja svaki nastup čini posebnim.

Koncertna dvorana Lisinski već godinama zauzima posebno mjesto u karijeri 4 Tenora, no jednako snažnu povezanost njeguju i sa šibenskom publikom i Tvrđavom sv. Mihovila. Četiri nagrade publike na Večeri dalmatinske šansone i koncerti koji se rasprodaju u svega nekoliko dana potvrđuju koliko je ta veza snažna.

"Šibenik za nas ima posebno mjesto. To je publika koja nas prati, razumije i uvijek daje dodatnu energiju na pozornici. Upravo zbog toga svaki put želimo podići ljestvicu i dati još više", poručuju Đani Stipaničev, Filip Hozjak, Vladimir Garić i Marko Pecotić Peco o koncertu koji će se održati 27. kolovoza na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila.

Publiku i ovog ljeta očekuju večeri ispunjene emocijama, vrhunskim vokalnim izvedbama i raznolikim repertoarom. Osim u Šibeniku, zapjevat će i u Splitu, Rijeci, Dubrovniku i Korčuli. "Svaki koncert doživljavamo kao novo iskustvo i priliku da publici pružimo nešto posebno – ne samo kroz pjesme, nego i kroz atmosferu koju zajedno stvaramo", dodaju Tenori koji uskoro donose više detalja o turneji. Ulaznice za koncert u Šibeniku 27. kolovoza već su dostupne, dok se za treći koncert u Lisinskom 5. svibnja i dalje traži ulaznica više. Vidimo se na jednom od koncerata!