Zoran Šprajc: Treća Ruža je baš kao nagrada za životno djelo

Unatoč jakoj konkurenciji, urednik i voditelj RTL Direkta Zoran Šprajc osvojio je Večernjakopvu ružu za TV osobu godinu.

- Ovo je toliko vrijedno priznanje da se uvijek iznenadim i uvijek sam sretan, ali s ovom trećom Ružom sam nekako najsretniji do sad. Prva je bila šok i nevjerica da smo u samo godinu dana uspjeli postati prepoznati kod publike, druga je bila draga jer je potvrdila da ona prva nije bila slučajna, a treća je i najveća jer je stvarno velika stvar u ovakvoj TV konkurenciji tri godine zaredom biti na samom vrhu. Više od toga se ne može očekivati, to je gotovo kao nagrada za životno djelo nakon koje se ide u mirovinu. Ali ne idem u mirovinu, idemo dalje, biti još bolji, još više drugačiji, jer, koliko god teško bilo biti drugačiji na kraju se isplati, i to publika obilato nagradi. Za to od sveg srca i od svih mojih Ruža najviše hvala našoj publici - u dahu nam je rekao Zoran, čiju je Ružu u petak na večer na svečanoj dodjeli preuzela urednica Mojmira Pastorčić. Tom, prilikom je rekla da je Šprajc definitivno posebna osoba u našem medijskom prostoru, i da su se očigledno isplatila sva živciranja i stres oko stvaranja RTL Direkta.

Ovaj sjajan urednik i voditelj nedavno je u intervjuu za Večernji list na pitanje jesu li njegov prepoznatljivi britki humor i šarm uvelike doprinijeli popularizaciji RTL Direkta odgovorio:

- Svatko od nas je onakav kakav se rodio i kakav se i osobno i profesionalno u životu formirao. Dakle, od mame Andrejke i prijatelja s kojima sam odrastao, kolega s kojima sam radio i prijatelja koje sam putem stekao i ljudi koje sam upoznao. Vjerojatno sam imao sreće pa upoznavao ljude i prijatelje od kojih sam mogao učiti i od kojih i danas rado učim. Sve to iskustvo onda se eto pretvori u neki moj privatni i televizijski izričaj. Na televiziji ne možeš gledatelje fejkat. Ono si što jesi i oni očito vole da si ono što jesi.