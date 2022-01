Večernjakova ruža: Objavljujemo nominacije za najstariju i najprestižniju medijsku nagradu

Medijska scena početkom godine nestrpljivo očekuje objavu nominacija za najprestižniju i najstariju medijsku nagradu - Večernjakovu ružu. Godina koja je iza nas mnogima je ponovno bila teška zbog epidemije koronavirusa, no motivacije nije nedostajalo. Odabrati koji su televizijski projekti bili najbolji, koja televizijska i glumačka lica su iskočila, koja nova imena su se pojavila na medijskom polju, koji glazbenici su nas oduševili u 2021. i koji radijski glasovi i emisije su privukli najviše pažnje nije bio jednostavan ni lagan zadatak za žiri. Ove godine dobili smo i osmu kategoriju, digitalnu ružu, a zadatak da odaberu nominirane i ove godine imali su televizijske legende Miroslav Lilić i Ksenija Urličić, glazbenik Ivica Propadalo, producent Nikša Bratoš, doajen radijskog novinarstva Vojo Šiljak, redatelj Dalibor Matanić te večernjakovci Bojana Radović, Anamarija Kronast, Maja Car i Ivana Carević na čelu s Mirjanom Žižić, pomoćnicom glavnog urednika Večernjeg lista i voditeljicom projekta Večernjakova ruža. Glasanje počinje 17.siječnja

NOMINIRANI SU:

1. TV OSOBA GODINE

Danka Derifaj (RTL) RUZA2021 11

Eminentna istraživačka novinarka i članica redakcije RTL-ove "Potrage" dobitnica je brojnih medijskih i novinarskih nagrada, te priznanja, a u 2021. osoba je koja je napravila najviše za istraživačko novinarstvo, istaknuvši se brojnim važnim pričama i reportažama, kojima svakodnevno utječe na društveni narativ te na borbu za ljudska prava.

Foto: Boris Ščitar/PIXSELL

Robert Knjaz (HTV) RUZA2021 12

Robert Knjaz protekla je dva desetljeća sinonim za inovativne i zabavne emisije na državnoj televiziji, a nije nas razočarao ni lani kada nam je predstavio mnoge zanimljivosti o životinjama u showu "Pametan kao kokoš, tvrdoglav kao magarac". Svoj talent Knjaz će pokazati i ove godine, budući da na HTV-u s emitiranjem kreće nova serija "Osjećaji".

Tin Kovačić (RTL) RUZA2021 13

Tin Kovačić - Koca već je dvadesetak godina na osječkoj sceni poznat kao frontmen punk-benda Debeli precjednik, a od prije pet godina radi kao reporter RTL-a. Lani se istaknuo pričama iz srca Slavonije, pa je u kolovozu odradio prvo povijesno televizijsko javljanje putem 5G mreže, svakodnevno je izvještavao o slučaju bivše ministrice Žalac, ali i o brojnim drugim zanimljivim temama.

Ivana Pezo Moskaljov (Nova TV) RUZA2021 14

Reporterka Nove TV godinama prati vojni sektor. Nekoliko je puta bila u Afganistanu gdje je pratila naše vojnike i jedina je hrvatska novinarka koja je plovila Sredozemljem na američkom nosaču aviona ''Harry Truman''. U prošloj godini posebno pamtimo njene priče o nabavci vojnih aviona u Hrvatskoj.

Aleksandar Stanković (HTV) RUZA2021 15

Urednik i voditelj emisije "Nedjeljom u 2" protekle 22 godine tijekom nedjeljnog ručka u svom talk-showu secira aktualne i društvene teme sa svojim gostima. Da ga ništa ne može spriječiti pokazao je u listopadu prošle godine, kada se zarazio koronavirusom, no emisiju u kojoj mu je gostovao Albert Gajšak vodio je putem mobitela iz svog doma.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

2. RADIJSKA OSOBA GODINE

Anamarija Božinović (Radio Dalmacija) RUZA2021 21

Tik-tokerica i voditeljica na Radio Dalmaciji, zajedno s ekipom u redakciji, od regionalnog je radija stvorila hit jednim "radio challengeom" u kojem su joj slušatelji zadavali riječi koje je morala ukomponirati u program. Već je prvi video pogledan više od milijun i pol puta, te je tako Radio Dalmacija postala slušana širom Hrvatske.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 27.09.2021., Split - Anamarija Bozinovic, voditeljica na Radio Dalmaciji."nPhoto: Milan Sabic/PIXSELL

Sanja Brajković (Radio Sljeme) RUZA2021 22

Prepoznati i nepoznati, ali najbolji u onome što rade, gosti su urednice Sanje Brajković u emisiji "Sve najbolje". Oni su najbolji... na svijetu, Europi, Hrvatskoj, u svojoj sredini! Priče o uspjehu ljudi koji su do vrha stigli iznimnim trudom, talentom i predanošću. Poznatu urednicu i novinarku već godinama slušamo i u drugim emisijama Radio Sljemena kao što su Sunčana strana, Grincajger i Dan za plan.

Foto: Privatni album

Željko Popadić (Rovinj FM) RUZA2021 23

Doktor Popadić od 1997 uspješni je stomatolog, a kao veliki ljubitelj glazbe aktivan je na lokalnoj radio postaji , Rovinj FM-u gdje uređuje i vodi 3 glazbene emisije: Muzički Vremeplov, Izvan Okvira i Ex Yu Fonoteku. Njegovo radijsko ime je Dr.Doc

Foto: Privatni album

Zlatko Turkalj Turki (Hrvatski radio) RUZA2021 24

Hrvatska radiotelevizija 2021. na Drugome programu Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) emitirala je serijal glazbeno-dokumentarnih emisija "Žene u glazbenoj industriji. Autor je HRT-ov urednik, komentator, glazbeni kritičar i voditelj Zlatko Turkalj Turki, koji je u deset nastavaka predstaviti 36 zanimljivih intervjua i priča u kojima ističe ulogu žena te odnos prema njima u glazbenom svijetu i glazbenoj produkciji. Posebnost projekta jest i u tome što je radijski dokumentarni serijal "Žene u glazbenoj industriji" pratilo objavljivanje knjige i dvostrukoga vinila koji je sadržajno (pjesmama) svojevrsni soundtrack te vrijedne glazbene zbirke visoku kulturološke i javne vrijednosti.

Foto: Privatni album

Slobodan Nano Vlašić (Radio Dubrovnik) RUZA2021 25

Slobodan Nano Vlašić, dubrovački je radijski novinar, glazbenik i 'najpoznatiji šešir Dubrovnika'. U programu Radio Dubrovnika Nano već godinama čuva tradiciju Grada, donosi priče o poznatim Dubrovčanima, ali i doprinosi turizmu Dubrovnika, zbog čega je već nekoliko puta nagrađen.

Foto: Privatni album

3. GLUMAČKO OSTVARENJE GODINE

Živko Anočić (Dnevnik velikog Perice) RUZA2021 31

Uspješno je odigrao impresivnu transformaciju glavnog junaka Perice Šafraneka iz nesigurnog i introvertiranog profesora hrvatsko-srpskog jezika u popularnog pjevača šlagera. Vješto balansirajući između tri najvažnije žene u svom životu i najboljeg prijatelja/menadžera, Perica je osvojio simpatije gledatelja nenametljivim humorom i uvjerljivom scenskom transformacijom.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 15.06.2020., Zagreb - U Mlinarskoj ulici zapocelo je snimanje nove HRT-ove hit serije Dnevnik velikog Perice. Serija je u 6 epizoda, a nastavak je kultnog filma Tko pjeva zlo ne misli. rPhoto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Mirjana Bohanec Vidović (Dnevnik velikog Perice) RUZA2021 32

Jedina iz originalne glumačke postave, gospođa Bohanec Vidović svojom je karizmom i neospornim filmskim šarmom obogatila seriju Dnevnik velikog Perice, nastavivši uspješno svoju ulogu Ane Šafranek. U sjajnoj glumačkoj igri dosljedno je prikazala naivnost, dobrodušnost i brižnost lika kojeg je već tumačila u kultnom Golikovom filmu.

Vanja Ćirić (Plavi cvijet) RUZA2021 33

Vanja je maestralno odigrala glavnu ulogu u filmu “Plavi cvijet” redatelja Zrinka Ogreste. Film je svjetsku premijeru doživio u travnju 2021. u glavnom programu 43. Moskovskog međunarodnog filmskog festivala na kojemu ga je publika izabrala trećim najboljim filmom festivala. Na 68. Pulskom filmskom festivalu film je nagrađen Velikom zlatnom arenom za najbolji film, redatelj Ogresta Zlatnom arenom za najbolju režiju, Vanja Ćirić Zlatnom arenom za najbolju glavnu žensku ulogu, a nagrađen je i Nagradom međunarodnog žirija kritike.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL 23.07.2021., Pula - Svecanim proglasenjem nagradjenih filmova i dodjelom nagrada zavrsen je 68. Pula Film Festival. Vanja CiricrPhoto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Igor Kovač (Minus i plus) RUZA2021 34

Ulogu staloženog odvjetnika Krune u humorističnoj seriji Minus i plus odlično je utjelovio Slavonac Igor Kovač, dobro savladavši zagrebački govor. Njegov je Kruno potpuna suprotnost Luciji, iz čega je nastao zanimljiv televizijski bračni odnos i situacije u kojima su se gledatelji mogli prepoznati.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 19.04.2021., Zagreb- Pocetak snimanja nove Htv-ove serije "Minus i plus". Iva Jerkovic, Igor Kovac."nPhoto: Sandra Simunovic/PIXSELL"n "n

Ksenija Pajić (Dar Mar) RUZA2021 35

Odavno prozvana ''kraljicom sapunica'' oduševila je gledatelje u humorističnoj seriji Nove TV ''Dar Mar'' kroz dvije sezone prikazivanja. Kazališna, filmska i televizijska glumica Ksenija Pajić u hit seriji tumači Boženu, šeficu najmanje policijske postaje u državi. Ona je policajka čvrste ruke i velikog srca. Božena je navikla da je ona ta koja izdaje zapovijedi.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 04.10.2021.., Zagreb - Glumica Ksenija Pajic Photo: Josip Regovic/PIXSELL

4. TV EMISIJA GODINE

Doba Uskoka (HTV) RUZA2021 41

Igrano-dokumentarni serijal "Doba uskoka" scenarista i redatelja Domagoja Božidara Burića. Senjski uskoci ostali su u kolektivnom sjećanju Hrvata kao uporni, tvrdoglavi i domišljati borci protiv turskih prodora, ali i kao zakleti neprijatelji Venecije. Bili su gusari ali i vjerojatno posljednji europski križari, koji su se smatrali braniteljima kršćanstva. Doba uskoka raskošan je povijesni spektakl, s vrhunskom kostimografijom, scenografijom i vizualnim efektima te zanimljivo ispričanom pričom o ovim jadranskim nevaljalcima.

Foto: Promo

Masterchef (Nova TV) RUZA2021 42

Jedan od najuspješnijih zabavnih TV formata u Hrvatskoj i svijetu vratio se u jesen 2021. sa svojom četvrtom sezonom u velikom stilu na Novu TV. Format je ove sezone predstavio i tri različita karaktera, tri vrhunska chefa, Melkiora Bašića, Damira Tomljanovića i Stjepana Vukadina, koji su moderirali MasterChef, vodili kandidate kroz sve izazove tijekom 60 epizoda, bili im i podrška, ali i njihovi suci i kritičari koji su pravednim ocjenjivanjem morali napraviti selekciju i suziti broj s onima najboljima.

Foto: Promo

Potjera (HTV) RUZA2021 43

Potjera nije samo kviz, Potjera je ujedno i utrka u kojoj natjecatelji moraju pobjeći Lovcu. Hoće li uspjeti zadržati korak-dva prednosti pred Lovcem? Je li četvero izabranih dovoljno da ga pobijedi, ma koliko oštrouman on bio? Kviz se na HTV-u emitira već više od osam godina, a uredništvo svake godine pokaže i svoju humanu stranu u posebnim emisijama. Tako je četvero glumaca posljednjeg dana prošle godine osvojili 236.500 kuna za sisačku bolnicu.

Foto: Promo

Potraga (RTL) RUZA2021 44

Magazin RTL-a koji se emitira u sklopu emisije RTL Danas radnim danima oko 19:25 je 2021. otkrio brojne afere: Od mlaćenje migranata, Thompsonovog spora sa stanarima, pa do sumnjivih zapošljavanja.

Foto: Promo

RTL Direkt (RTL) RUZA2021 45

Od ponedjeljka do petka točno u 22.15 Zoran Šprajc i Mojmira Pastorčić najvažnije dnevne događaje donose direktno i sa stavom. Informativna emisija već je šest godina neizostavan televizijski sadržaj koji je zaslužio povjerenje publike i struke, što je bio dodatan poticaj za još jednu emisiju petkom, koju radi druga ekipa, odnosno, kako bi Mojmira Pastorčić rekla- girl power ekipa!

Foto: Promo

5. RADIJSKA EMISIJA GODINE

2 u 1 (Radio Istra) RUZA2021 51

Najslušanija, najprepoznatljivija i najatraktivnija kontakt emisija na Radio Istri postala je "2u1". Emisija je to koja se emitira od ponedjeljka do petka od 9:30 do 10:30 i u kojoj se s gostima i slušateljima komentiraju najaktualnije teme u društvu, diskutiraju, suprotstavljaju i usuglašavaju stavovi i mišljenja, ali i zabavlja. Emisija ne donosi sat vremena priče već se slušateljima otvara u ležernijoj formi, uz glazbene brojeve, redovite reklamne blokove ali i kratke novosti na puni sat.

Foto: Promo

60 otkucaja (Yammat FM) RUZA2021 52

Yammat FM i Boris Jokić krenuli su u novi pothvat s motom – neka se glas mladih glasno čuje!Početkom prošle godine započeli su s novim EU projektom YAMMAT LOVES EUROPE. U emisiji „60 otkucaja Borisa Jokića – Život mladih u Hrvatskoj i EU“, Boris je razgovarao sa srednjoškolcima iz 12 hrvatskih gradova i otkrivao ima li nade za mlade.

Foto: Promo

Prstom po globusu (Radio Sljeme) RUZA2021 53

Radio putopis obilježen je zapažanjima, dojmovima i razmišljanjima o svemu što zaokuplja autoričinu pažnju na putovanju. Riječ je najčešće i o potpuno nepoznatom ili tek otkrivenom. Vesna Jurić Rukavina "svojim" prstom iz tjedna u tjedan donosi nove priče iz Hrvatske ili svijeta.

Foto: Promo

Skener (Laganini FM) RUZA2021 54

Najdugovječnija Informativna emisija u radijskom eteru , emitira se već preko 20 godina! Emisija se emitira svaki radni dan u 8.00 sati ujutro na Laganini Fm Zagreb radijskoj postaji u trajanju od 3 minute. Donosi kritički pregled i komentar na aktualne događaje. Glavni urednik je Davor Rendulić.

Foto: Promo

Zvjezdana prašina (Hrvatski radio) RUZA2021 55

Glazbeno dokumentarna emisija iz svijeta jazza, vječnih melodija i glazbenih zvijezda. Urednik i voditelj Dubravko Majnarić u proteklih je 30 godina odradio više od 1400 emisija, a povodom tog jubileja Croatia Records je krajem prošle godine reizdala istoimenu ploču iz 1982. godine, po kojoj je emisija i dobila ime.

Foto: Promo

6. GLAZBENIK GODINE

Nina Badrić RUZA2021 61

Singl "Ja još uvijek imam istu želju" bio je prvi na top 40 gotovo četiri mjeseca, a u prosincu izdaje hit "Pamtim te", te "The best of" album koji obuhvaća sve njezine hitove od 2014. do danas. Nina je s pravom godinama na samom vrhu domaće pop scene.

Foto: Promo

Matija Cvek RUZA2021 62

Svakako najtalentiraniji noviji hrvatski pjevač i autor, objavio je 2021 godini svoj dugoočekivani nastupni album „ Izbirljivo i slučajno“. Album je ubrzo nakon izlaska doživio sjajan komercijalni prijem, i sa strane kritičara je dočekan panegiricima, a Matija je ostatak godine neumorno svirao diljem Hrvatske, unatoč koronakrizi.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL 28.12.2021., Bjelovar - Matija Cvek & Big Band Bjelovar u danima bozicnih i novogodisnjih blagdana svojim sugradjanima su priredili sjajan koncertni glazbeni dozivljaj. Pjesme Matije Cveka za izvedbu Big Banda Bjelovar aranzirao je i prilagodio mladi talentirani bjelovarski glazbenik Bruno Biscan. Photo: Damir Spehar/PIXSELL

Gibonni RUZA2021 63

Nakon što je singlom 'Kiša (Z'Naab)' najavio novi album, Gibonni je objavom dugoočekivanog novog singla munjevito poharao regionalni eter i streaming servise, potvrdivši, kao i svaki put do sada, da je autor i izvođač čije nove pjesme vrijedi čekati. Nakon Kiše, objavljen je i drugi singl s izdanja ‘U po ure’, Lažu fotografije, koji se već tjednima nalazi u top 10 najemitiranijih pjesama na nacionalnoj top listi HR Top40. Zajedno s pjesmom "Lažu fotografije", objavljen je i album – u digitalnom obliku, na LP-u i CD-u.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 25.10.2021., HUB Cooltura pub, Zagreb - Promocija vinilnog izdanja 'Gibonni - U po'ure'. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Petar Grašo RUZA2021 64

Splitskom pjevaču 2021. godina završila je na najbolji mogući način i njegova nova pjesma "Je l' ti reka ko?" u tri tjedna je prikupila više od milijun pregleda na YouTubeu. Ovakav interes publike ne iznenađuje i pjevač je ponosan jer je zajedno s bračnim parom Huljić dugo i pomno radio na ovom materijalu i puno su vremena uložili u krajnji proizvod. Za ovu godinu priprema velike koncertne spektakle u Splitu i Zagrebu, u kojem je već rasprodao jedan koncert u Areni, a vrlo vjerojatno će to napraviti i s drugim.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 16.12.2020., Split - Pjevac Petar Graso. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Silente RUZA2021 65

Dubrovačka grupa lani je bila jako aktivna, a njihov singl “Poljubi me za kraj” odmah je po izlasku ekspresno ušao na liste najslušanijih singlova u regiji, kao i u trending na YouTubeu, te je osvojio publiku i eter, i to brže od svojih prethodnika. Nakon što je s “Navečer se srca lome” započela sjajna nova faza Silentea, nastavljena je velikim singlovima “Mene moje uši lažu” i “Nikada ovako”, koji su se oboje našli na ljestvicama najizvođenijih pjesama u državi. Singl i videospot “Poljubi me za kraj” još je jedna najava nadolazećeg četvrtog studijskog albuma Silentea planiranog za 2022. u izdanju LAA-a.

Foto: Dinko Bažulić

7. NOVO LICE GODINE

Albina RUZA2021 71

Splitska pjevačica lani je eksplodirala na glazbenoj sceni i postala najprepoznatljivije lice među mladima, ponajviše zahvaljujući nastupu na Euroviziji u Rotterdamu s pjesmom "Tick-Tock". Premda se nije plasirala u finale Albina je dobila puno obožavatelja u cijeloj Europi, te odradila i nekoliko nastupa van hrvatskih granica.

Foto: Promo

Valentina Baus i Dino Goleš RUZA2021 72

Nakon što su se, tijekom više od desetljeća, u Dnevniku Nove TV izmjenjivali dobro poznati i uigrani voditeljski parovi: Marija Miholjek i Saša Kopljar te Romina Knezić i Petar Pereža, u prosincu 2021. došlo je vrijeme za osvježenje. Za voditeljski stol sjeo novi dvojac – Valentina Baus i Dino Goleš. Ovaj mladi, talentirani i perspektivni voditeljski par unio je novu energiju u najgledanije dnevne informativne minute i izazvao brojne pozitivne reakcije i pohvale gledatelja.

Foto: Promo

Antonia Ćosić RUZA2021 73

Antonia Ćosić prepoznatljivo je mlado lice Vijesti iz kulture. Festivali, manifestacije, projekti umjetnika poput Dimitrija Popovića, Rade Šerbedžije, LADA samo su neki koje nam je približila putem malih ekrana. U večernjem terminu "Vijesti iz kulture" gledatelje vodi na premijere opera, koncerte, otvorenje izložba. Antonia Ćosić novinarka je IMS-a HTV-a koja javnosti predstavlja događaje i osobe koje otvaraju nove svjetove kulture uz, kako kaže, svesrdnu pomoć svojih ponajprije redakcijskih kolega. Umjetnost, ističe, liječi dušu u ova surova vremena.

Foto: Promo

Gracija Filipović RUZA2021 714

Film “Murina” redateljice Antonete Alamat Kusijanović u Cannesu je nagrađen prestižnom nagradom Zlatna kamera, za najbolji debitantski film. Uz Leona Lučeva i Danicu Čurčić glavnu ulogu u “Murini” odigrala je 18-godišnja Dubrovčanka Gracija Filipović kojoj je ovo treća suradnja s redateljicom Kusijanović, nakon spota “Neobranjivo” za grupu Silente i kratkog filma “U plavetnilo”. Mlada Gracija odlično je odglumila i pokazala da se na nju može računati i u budućnosti.

Foto: Promo

The Gentleman RUZA2021 75

Marko Lucijan Hraščanec ,odnosno The Gentleman, je nedavno objavio album „Hide & Seek“ koji će predstaviti na koncertu 21. travnja u velikom pogonu zagrebačke Tvornice kulture. The Gentleman je objavom albuma "Hide & Seek" osvojio glazbenu kritiku koja je izdanje proglasila jednim od najboljih albuma objavljenih u Hrvatskoj u 2021. godini.

Foto: Promo

8. DIGITALNA RUŽA GODINE

Podcast Inkubator RUZA2021 81

Podcast Inkubator jedan je od najpopularnijih podcasta u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi. Domaćini su nekoliko različitih suradnika, uglavnom lokalni novinari, dok produkciju podcasta vodi MiS Studio. Njihov kanal na YouTubeu ima više od 200 tisuća pretplatnika koji svakog tjedna prate emisije s najpoznatijim hrvatskim voditeljima, glumcima, sportašima i glazbenicima.

Foto: Promo

Radnička cesta online RUZA2021 82

Na vrhuncu četvrtog vala koronavirusa, umjesto odlaska u kazalište, umjetnički kolektiv MONTAЖ$TROJ odgovorno i ponosno pozvao je publiku na posebno kreiranu web stranicu RADNIČKA CESTA. Nikad odigrana dvoipolsatna radnička predstava “Radnička cesta” odvija se u Hrvatskoj, u vrijeme koronakrize, u skladištu tvorničkog pogona koje je smješteno na Radničkoj cesti u Zagrebu. Dvojica radnika iz pogona za izradu elektroničkih komponenti za kineske mobitele 5G generacije, Edo (Bernard Tomić) i Đuro (Domagoj Janković), odluče oteti i ubiti korporativnog savjetnika koji dolazi procijeniti učinkovitost pogona s namjerom automatizacije ili moguće profitabilne likvidacije. Svoj čin zamišljaju kao političku poruku koja će vratiti ideju revolucionarnog nasilja kao legitimnog otpora radničke klase.

Foto: Promo

S Milunom do milijuna RUZA2021 83

Profesor Ton Milun na svom je kanalu pomogao osnovnoškolcima, srednjoškolcima, ali i drugim gledateljima da se suoče s "baukom" matematike ali i drugih predmeta. Videolekcije Tonija Miluna i suradnika nisu bile samo hrvatski fenomen – oko trećina od 32 tisuće redovitih pretplatnika njegovog kanala na YouTubeu dolazila je iz susjednih zemalja. Sadržaj na novoj verziji portala odlično je i pregledno strukturiran te se vrlo jednostavno dolazi do bilo koje lekcije, a već ih je u ovom trenutku na webu više od dvije tisuće.

Foto: Promo

Teini dnevnici RUZA2021 84

JoomBoosova teen serija 'Teini dnevnici' najgledanija je serija među tinejdžerima u Hrvatskoj i regiji, a osim odličnim glumcima i produkciji, na toj tituli može zahvaliti i originalnim pristupom ciljanoj publici. S gotovo deset milijuna pregleda kroz dvije sezone, čak dvije prestižne nagrade na Native Advertising Awards dodjeli te više od tristo tisuća lajkova, teen serija 'Teini dnevnici' najgledanija je serija generacije Z u Hrvatskoj, ali i u regiji.

Foto: Promo

Utakmicu po utakmicu RUZA2021 85

Novinari HNTV-a Anđelko Kecman, Igor Ćurković, Ivan Ljubić i Mateo Pukšar na potpuno atipičan način za hrvatski eter pratili su HNL iz kola u kolo. U emisiji koja trajala nešto manje od sat i pol uz sažetke utakmica komentirali su aktualnosti i šalili se kao da sjede na kavi, a imali su i igrače iz HNL-a kao goste iz kojih su izvlačili brojne anegdote i zanimljivosti.

Foto: Promo

