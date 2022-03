Drastična promjena izgleda glumice koja se proslavila ulogom u kultnom filmu, ni prijatelji je nisu prepoznali nakon zahvata

Glumicu Jennifer Grey (61) publika najviše pamti po ulozi Baby u kultnom filmu 'Prljavi ples'. Jennifer i Patrick Swayze oduševili su publiku, a gotovo da ne postoji osoba koja barem jednom nije pogledala filmski hit s kraja 80-tih koji je bio nominiran za Grammy i Zlatni globus iako mu najave bile sasvim suprotne.

Nakon uspjeha ''Prljavog plesa'' koji joj je donio svjetsku slavu, Jennifer je usporila karijeru i nije ostvarila zapaženiju ulogu, osim nekoliko gostujućih u televizijskim serijama, no to bi se zasigurno bilo drukčije da glumica nije bila nesigurna u svoj izgled. Ubrzo su krenule estetske operacije koje su potpuno uništile i promijenile njezino lice. Prvu korekciju napravila je već 1989. godine, no promjena je bila toliko drastična da je ni prijatelji nisu prepoznali, a glumica je i sama priznala kako je to bila velika greška.

Foto: Collin Xavier/Image Press Agency ABACA Actress Jennifer Grey arrives at the L.A. Dance Project 2021 Gala - Unforgettable Evening Under The Stars held at The Pritzker Estate on October 16, 2021 in Beverly Hills, Los Angeles, CA, USA. Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/ABACAPRESS.COM

– Otišla sam u operacijsku salu kao zvijezda, a izašla kao anonimka! Bila je to operacija nosa iz pakla! Uvijek ću biti ona glumica koja je nekada bila poznata, a koju danas nitko ne prepoznaje zbog zahvata na nosu – ispričala je Jennifer, a gostujući na televiziji u povodu 25 godišnjice ''Prljavog plesa'' ispričala kako je njezina kći Stella reagirala kada je prvi put pogledala film.

Jennifer više nije bila zanimljiva redateljima nakon promjene izgleda, a u tom periodu u kojem nije imala poslovnih ponuda sudjelovala je i u jednoj teškoj prometnoj nesreći. Bila je u automobilu sa svojim tadašnjim dečkom Matthewom Broderickom i sudarili su se s automobilom u kojem su bile majka i kći koje su poginule u nesreći.

– Nakon što je Stella prvi put sa mnom gledala film ''Prljavi ples'' rekla mi je da sam bila predivna. Tu večer smo pričale o jako važnim stvarima, o samosvjesnosti, o pobjedi nesigurnosti i strahova. Znate da ja nikad nisam u javnosti zaplesala do prije koju godinu?

– Počela sam plesati kad je umro Patrick. Tada sam shvatila koliko je život kratak, koliko je sve prolazno i zaista sam se zapitala zašto to sebi uskraćujem, zašto se kažnjavam? Tada sam prihvatila i poziv u show ''Ples sa zvijezdama'', ispričala je Jennifer koja je 2010. godine pobijedila u američkoj verziji showa u kojoj joj je partner bio plesač Derek Hough.

VIDEO Podcast Inkubator nominiran za Večernjakovu ružu: "Vrijeme je za digitalnu Ružu"