Već nakon prve emisije velika Ruža za pjevanje sa zvijezdama

Protekle subote na HTV-u 1 oko 20 sati počela je nova, osma sezona popularnog showa “Zvijezde pjevaju”. Nakon pet godina stanke show nastao po BBC-ovoj licenciji u kojemu pjevači uče pjevati poznate osobe vratio se, dakle, na ekrane Hrvatske radiotelevizije.

Istodobno, Nova TV, njihov najveći konkurent s kojim se prečesto nadmeću na djetinjast način, primjerice kad je riječ o terminu početka prikazivanja Dnevnika ili verziji sličnog showa, za proljeće najavljuje također BBC-ovu licencnu emisiju “Ples sa zvijezdama” u kojoj, pogađate, plesači poznate uče plesati. U vrijeme dok su prava na prikazivanje obje te emisije bile pod istim krovom, onom na Prisavlju, te dvije emisije prikazivale su se s razmakom od po nekoliko mjeseci pa je cijeli koncept bio još donekle podnošljiv, ali s obzirom na ovu promjenu, uskoro bi moglo doći do ne baš podnošljive situacije da isti dan, ili u najboljem slučaju dan za danom – zvijezde i pjevaju i plešu.

Situacija je posebno teško podnošljiva onima koji poput mene život, a time i daljinski upravljač, dijele s ljubiteljicom oba formata pa će tako nakon raspjevanog Krešimira Sučevića Međerala biti prisiljeni gledati rasplesanog Ivana Šarića...

Prvi, iako ne zna pjevati, a što je dokazao već u uvodnoj emisiji, barem je simpatičan (i to je potvrdio u prvom nastupu), ali ovaj drugi – ovaj koji će plesati – ne može se pohvaliti ni humorom kojim se odlučio profesionalno baviti, a kamoli nečim više. Za njega, poznata je to priča, slovi da su mu se svi smijali dok je kao mali govorio da jednog dana želi postati stand up komičar. Sada kada je to nekim slučajem i postao, nitko se više ne smije...

Barem ne njegovim šalama! Elem, već po kandidatima može se zaključiti da će HRT-ova emisija biti bolja od one na Novoj zbog koje sam morao guglati imena više od dvoje kandidata, tko su uopće i čime se bave, a nisam se iznenadio ni kada mi ta najveća svjetska tražilica nije ponudila nikakve rezultate. HRT-ovim prednostima, međutim, tu ni približno nije kraj...

Reklame, na primjer (hvala zakonskoj regulativi), traju puno kraće nego kod konkurenta, pjesma je uvijek zanimljivija od plesa, a i njihova produkcija uvijek je na višoj razini od one na Novoj. Najjači argument, međutim, koji ide u korist toga da će “Pjevanje sa zvijezdama” biti mnogo bolje od “Plesa”, isti je onaj zbog kojega će ova osma sezona biti bolja od svih sedam prethodnih te zbog koje joj, evo, već na samom početku dodjeljujem TV ružu – izvrstan žiri!

Svog imenjaka Škoru u ovoj ulozi pamtim još iz talent showova Story Super Nova i Hrvatski idol, u kojima sam prvi put postao svjestan njegove stručnosti i iznimnog, onako laganog, tihog i finog smisla za humor. Već i u ovoj prvoj emisiji izmamio mi je nekoliko puta osmijeh na lice. Danijela Martinović, također, ali i Valentina Fijačko Kobić, jako su zabavne, kompetentne i dobronamjerne članice žirija, pa čak i Remi, o kojoj inače nemam mnogo bolje mišljenje nego Tonči Huljić, za sada, iako je gora od ostalih, nije toliko loša. Pa ipak, ono što je najvažnije za žiri i što ga, nota bene, čini mnogo boljim od svih dosadašnjih, to je da Bilman i Tomčić više nisu u njemu. Oni, naime, odnedavno komplekse liječe po žirijima na Novoj TV, a tako će vjerojatno biti i u ovoj emisiji. Osim svega navedenoga, ova sezona “Pjevanja sa zvijezdama” ima i dva veoma zanimljiva “slučaja” koja će njihova konkurencija veoma teško nadmašiti. Prvi je onaj političkog savjetnika Krešimira Macana, kojega je netko zbilja trebao savjetovati da se ne prijavljuje u emisiju jer nije dobar ni u onim političkim, a u ovim zabavnim vodama je katastrofa i upropastit će inače veoma dobre šanse svoje profesionalne partnerice Antonije Šerić da dođe u finale. Tonka je, naime, izvrsna pjevačica, zabavna i simpatična osoba te je prava šteta što nije dobila nekoga drugog (bilo koga) s kime bi na opće zadovoljstvo publike mogla dogurati i do samog kraja. Ali, ima i onih drugih, suprotnih primjera, što je taj drugi zanimljivi “slučaj” koji sam najavio – da je profesionalac taj koji uništava zvijezdu. Pero Galić, koji je, sjetit ćete se, nedavno ispao i s onog amaterskog natjecanja na RTL-u te pretrpio i više nego nekoliko Huljićevih uvreda, a i ovdje ga je Škoro poprilično obrukao, uništit će sve šanse glumice Katarine Strahinić da je publika malo dulje gleda u nečemu boljem od serije “Tko te šiša” u kojoj si trenutačno uništava karijeru.

Za kraj da spomenem još i to da ću, iako su Borko Perić i Jelena Radan u prvoj emisiji dobili najviše glasova publike, ja svim srcem navijati za Taru Thaller i Dina Jelusića. Ako se već oni nisu zaljubili jedno u drugo, a trebali bi, ja sam, nije me sramota priznati, u oboje... Oni su, evo, “moja prva ljubav” u ovoj emisiji i želim im “uspjeh”. Eh, da, umalo sam zaboravio spomenuti, kao što je uostalom i ona umalo zaboravila cijeli tekst, Ella Dvornik jedno je od ugodnijih pjevačkih iznenađenja i toplo se nadam da će se poput svojih genijalnih predaka okušati i u toj grani umjetnosti koja im je očito u genima.