Ellu Dvornik pojela trema, a Borko Perić oduševio žiri!

Nakon pet godina stanke na televiziju se vratio mnogima omiljeni show Zvijezde pjevaju. Prve smo na pozornici vidjeli Duška Čulića I Barbaru Kolar koji su predstavili osam parova nove sezone.

Duško je primijetio da mentorima neće biti lako, dok se Barbara našalila da nema švercanja.

Foto: HRT screenshoot

Nastavili su s predstavljanjem žirija, koji čine: Danijela Martinović, Miroslav Škoro, Mirela Priselac Remi i Valentina Fijačko Kobić. Otkrili su i da je predsjednik žirija Miroslav Škoro.

Kako bi se natjecatelji pripremili i kako bi im se umanjila trema, show je otvorio Roko Blažević s pjesmom Heroj, hrvatskom verzijom pjesme 'The Dream' koja je ove godine pobijedila na Dori.

Foto: HRT screenshoot

Nakon što je Roko razgalio publiku svojim nastupom, došlo je vrijeme i za prve kandidate, Krešimira Sučevića Međerala i njegovu mentoricu Ivanu Kindl, koji su otpjevali pjesmu 'Zvuci ulice' benda Đavoli. Barbaru koja ih je dočekala i rekla im da će jedino njih komentirati apsolutn svi, oduševio je njihov scenski nastup, no nisu im svi u žiriju bili tako skloni. Prva kritika došla je od Valentine:

- Baš ste me zabavili. Ali možda ipak, Krešo, ne bi bilo loše malo se smiriti - rekla je Fijačko Kobić.

Foto: HRT screenshoot

Škoro je bio oduševljen Krešinim scenskim nastupom, našalio se da je puno naučio, ali i primijetio da je Krešo isprva malo lovio intonaciju. I Danijela Martinović bila je oduševljena nastupom:- Krešo ja sam sretna što si ti otvorio. Bravo za hrabrost. Bravo za 'personality'. Ja sam te uživala gledati! Komentare žirija zaključila je Remi koju je fascinirao Krešin 'urlik' na kraju pjesme.

Ivana i Krešo nastupom su zaradili 22 boda.

Sljedeći su na pozornicu stupili Bojan Jambrošić i amerikanka Ashley Colburn koji su otpjevali pjesmu 'Princeza' Slađane Milošević i Dade Topića (koju su kasnije obradili Jacques Houdek i Ivana Kind).

Foto: HRT screenshoot

Žiri nije imao prevelike primjedbe na njihovu izvedbu, a Valentina je prokomentirala da se čak malo naježila. Nastupom su ukupno osvojili 26 bodova.

Foto: HRT screenshoot



Pjesmom 'I Just Can't Stop Lovin' You' Michaela Jacksona žiri su raznježili Dino Jelusić i Tara Thaller koji su nastuplai sljedeći. Danijela je komentirala prva te rekla: -Tara, imaš ono nešto što zrači iz tebe.

Foto: HRT screenshoot

Valentina je rekla kako Tara ima prirodni talent za pjevanje i da su nastupom postavili ljestvicu visoko.Nagradili su ih s 32 boda.

Foto: HRT screenshoot

Na pozornicu su nakon njih izašli Krešimir Macan i Antonia Šerić koji su izveli hit Joea Cockera 'Up Where We Belong'. Vidjelo se da su se trudili no Miroslav Škoro nije baš bio naklonjen Macanovom nastupu.

Foto: HRT screenshoot

- Jel' imaš ti stalni radni odnos ? - pita je Škoro PR stručnjaka koji mu je odgovorio da ima.

- Drži ga se! - predložio mu je pjevač, predsjednik žirija.

Foto: HRT screenshoot



Šokantno dobar nastup usljedio je kada su na pozornicu stupili Frano Ridjan i Žanamari.

Foto: HRT screenshoot

Pjevali su Gibonnijevu 'Ako me nosiš na duši'. Remi je izjavila da Frano ima prekrasnu boju glasa, no za nastup im je dala samo 5 bodova.

Pjesmu ' Ni da mora nestane' Doris Dragović i Harija Rončevića za svooj prvi nastup odabrali su Katarina Strahinić i Pero Galić. Izvedbom nisu očarali žiri i završili su s najmanje bodova u showu.

Foto: HRT screenshoot

Show su nakon njih začinili Jelena Radan i Borko Perić koji su otpjevali 'All of me' Johna Legenda. Svi su primijetili da je Borko obukao čarape u boji Jelenine haljine. Valentina je rekla da od Borka očekuje puno, a najviše su, čini se, oduševili Danijelu.

Foto: HRT screenshoot

- Meni je bilo čarobno, mene ste uspjeli odvesti odavde- zaključila je pjevačica. Jelena i Borko su osvojili najviše bodova i završili na prvom mjestu u ovoj emisiji.

Foto: HRT screenshoot

Najzanimljiviji par večeri ostao je za kraj, a radilo se naravo o Elli Dvornik i Goranu Boškoviću.

Foto: HRT screenshoot

Ella se u prvi mah nije snašla i malo ju je pojela trema no uspjeli su izvesti pjesmu 'Feel It Still' Porugal The Man-a. Miroslav Škoro bio je zaintrigiran nastupom.

Foto: HRT screenshoot

- Bila si toliko dobra da nisam ni primijetio da si štucnula. Vidi se da jabuka ne pada daleko od stabla.