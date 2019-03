Lijepo je vidjeti kako nije dozvolila ministrici Murganić da se izvuče s floskulama

Sudeći po tome što u posljednje vrijeme imamo priliku čuti od strane naših legitimno izabranih predstavnika, ali i onih koji to nastoje postati, došli smo do nadrealne situacije da isti oni koji su toliko koristili floskulu ‘neka institucije rade svoj posao’ da su je u međuvremenu već isfucali, danas samo dodaju jednu od obaveznih ograda: ‘ta često korištena rečenica’, ‘moram ponovno reći’, ili ‘bit će vam dosadno za ćuti’, pa onda ponovno kažu istu tu floskulu!

Uopće ne ulazim u to da se s vremenom ispostavilo da su ti koji to govore, upravo oni koji ne žele da te institucije funkcioniraju, koji ih se boje ili koji ih sami na neki način blokiraju, već se samo osvrćem na to da su svjesni ispraznosti tih riječi, to priznaju, i onda ih, evo, ponovno izreknu. I to je okej? Prihvaćeno? Dozvoljeno? Kul su jer kuže, a to što ih ipak kažu, pa Bože moj...neka rade!‘Kako komentirate da je uhićena Vaša desna ruka?’, pitali su prije par godina i jednog uglednog gospodarstvenika koji se onako šarmantno, da ne kažem žorž klunovski, našalio kako će nam, citiram ga, to biti dosadno za čuti, ali eto, nema se tu što drugo za reći nego: neka institucije rade svoj posao.

Zoran Milanović, bivši premijer koji trenutno sporo razmišlja o borbi za budućeg predsjednika, prilikom jednog od svojih legendarnih pregovora s braniteljskim udrugama u Vukovaru, gdje je iz nekog nepoznatog razloga s njima raspravljao da li država smije provoditi svoje zakone, a usput je i procjenjivao njihovu visinu kako bi dvojezične table postavio na mjesta do kojih ovi teško mogu doprijeti, koristio je tehniku obrnute psihologije.‘Neću koristiti onu izlizanu...’, započeo je premijer odlučno pred okupljenim novinarima i onda ju je, još u istom dahu, ipak iskoristio.

Na stranu to što bi institucije zaista i trebale raditi svoj posao, pogotovo u tom slučaju, te bi tadašnji predsjednik Vlade imao puno pravo ne samo da to kaže, već i da to provede, i na stranu to što je u međuvremenu uslišena želja onog gospodarstvenika iz prvog primjera te su institucije tu zaista i odradile svoj posao, strašno nervira ta nemaštovitost ljudi kojima je povjereno da smisle i neke mnogo kompliciranije stvari od jednog običnog, ljudskog odgovora na postavljeno pitanje...Zbog toga, ali i svih drugih izlizanih floskula kojih je svakim novim mandatom neke Vlade sve više, već godinama se - složiti ćete se - neda gledati niti jedan TV intervju s nekim političarem. Jednostavno nema smisla!Ono što, međutim, još više iritira nego te floskule i izbjegavanje konkretnih odgovora, a što je predmet ove kolumne, to je činjenica da novinari koji vode te intervjue takvo što dopuštaju. Da kojim slučajem isti ti političari, umjesto ovih političkih floskula, počnu koristiti one nogometne, oni bi im, čini mi se, tolerirali i odgovore tipa da je lopta okrugla ili da se, što ja znam, igra do posljednjeg sudčevog zvižduka.‘Njemačka uvijek pobjeđuje!’, citirale bi Linekera desno orijentirane stranke prilikom svakog razgovora, a nitko se ne bi našao da ih prekine i upozori na besmislenost toga što govore.

Upravo zato moja ovotjedna TV ruža ide voditeljici HRT-ovog Dnevnika Marti Šimić-Mrzlečki koja neki dan prilikom gostovanja ministrice Nade Murganić nije dopustila da se u njezinoj emisiji skupljaju jeftini politički bodovi na najavi veće porodiljne naknade, bez da se kaže kada bi ta do sada prečesto spominjana demografska mjera trebala stupiti na snagu.Ministrica je nekoliko puta pokušala odgovoriti nekim floskulama te reći nešto sasvim drugo od onoga što ju se pitalo, ali kako je HRT-ova voditeljica bila uporna i nekoliko puta ponovila isto pitanje u nadi da ćemo naposlijetku ipak dobiti konkretan odgovor, postalo je jasno da taj odgovor zapravo ni ne postoji.Nejasno je onda postalo samo to zašto je ministrica uopće dolazila u emisiji i čime se to željela pohvaliti. Idejom da naknadu jednog lijepog dana treba povećati? To znamo i bez nje...

Spomenuta novinarka to nije, nota bene, učinila na onaj ružni, nepristojni i teško gledljivi način kako to čini RTL-ova Damira Gregoret, niti je time liječila neke komplekse poput Bage, već je jednostavno na iznimno profesionalan način odradila svoj posao. (Šteta što to nisu primijetile i oporbene stranke koje ovih dana HRT-ovim novinarima uskraćuju pristup press konferencijama).Martu Šimić-Mrzlečki prvi put sam primijetio, kao vjerojatno i većina gledatelja, kada je vodila emisiju ‘Hrvatska uživo’ te krivim prezimenom oslovila svog gosta Branka Đurića. Đuru je to strašno povrijedilo pa se nije mogao suzdržati i, na jedan ni malo džentelmantski način, koji je nažalost na Youtubeu pobrao previše simpatija, ponizio je mladu novinarku.Drago mi je stoga, bilo vidjeti da je nakon toga napredovala sve do središnje informativne emisije te je postala jedna od rijetkih novinarki koja ne tolerira političke floskule i izbjegavanje odgovora, čineći tako političke intervjue ponovno barem donekle gledljivim.Sramota zbog te davne emisije s Đurom ostala je, eto, samo na ‘Đuretiću’.Isto kao i taj nadimak!

