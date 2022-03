Valentina Baus nakon osvojene Ruže: 'Uskoro selimo u novu redakciju. Dino i ja ćemo naći neko posebno mjesto za nagradu'

Večernjakovu ružu u kategoriji novo lice godine godine osvojli su, prema glasovima publike, voditelji Dnevnika Nove TV Valentina Baus i Dino Goleš. Dino je na dodjeli bio prisutan preko videopoziva, a Valentina nam je otkrila dojmove nakon dodjele.

Kolega je trebao biti s Vama, gdje je on?

Dino je, nažalost, na moju žalost, na putovanju. On je otišao u Napulj. Rezervirao je karte još puno prije nego što smo mi saznali da smo uopće nominirani i sad je bio sa mnom na video pozivu. Morala sam ga nazvati, jednostavno s njim podijeliti to. Presretni smo.

Od prošle godine vodite s kolegom Golešom Dnevnik. Kako je to izgledalo kada ste prvi put čuli da ćete početi raditi?

Počeli smo s Vijestima i to je bilo ok, nekako smo se vježbali i sve je bilo super. Kad je počeo Dnevnik onda smo se zamislili '' Čekaj, samo malo, možemo li mi to?''Ali nije bilo sad možeš - ne možeš...Spremiš se, jednostavno, bace te u vatru i moraš to napraviti, ali Dino i ja smno super prijatelji tako da smo i podrška jedno drugom i imamo neke svoje dogovore, ako netko zapne, netko uskoči. Bilo nam je naravno trema prvi put, ali super je prošlo.

I to ste morali raditi Dnevnik u protekloj godini kada je bilo svega i pandemija i potresi. sad imamo i rat u Ukrajini koji morate također pokrivati. Dakle, nije lako sad novinarima...

Nije jednostavno. Čak smo Dino i ja imali svoje izvanredne vijesti. Ja sam imala kada je bio uhićen ministar Horvat, a Dino kada je počeo napad na Ukrajinu. Tako da tu moraš biti spreman, svaku sekundu te netko može nazvati i reći da je nekakva prijelomna vijest...Mi smo izdriblani tako, imako dosta tih informativnih emisija tijekom dana i mislim da se možemo snaći u svakoj situaciji.

Svaka čast i kolegama i fonetičarima koji rade s vama. Ne čuje se uopće da ste vi iz Šibenika, a Dino iz Međimurja...

Svaki dan su tu govorne vježbe. Vodimo Dnevnik, ne vodimo Dnevnik, ako vodimo Vijesti to je obavezno 15- ak minuta s našom fonetičarkom, hvala Gabi. Ja sam imala dosta problema s glasom, treba glas osnažiti, moj je trebalo dorađivati godinama, ali sada već je na nekom nivou.

Recite nam, gdje ćete čuvati nagradu?

Uskoro selimo u novu redakciju i Dino i ja ćemo naći neko posebno mjesto, Ružu ćemo gledati i bit će nam motivacija za dalje.