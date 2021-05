Uzavrele strasti: Neven strasno ljubio Samantu, a Olja skidala kupaći kostim

Farmeri iz showa "Ljubav je na selu" iz dana u dan sve su bliže odluci koja od djevojaka im se najviše sviđa i s kojom bi voljeli dijeliti budućnost. Po svemu sudeći najstariji farmer Marijan ne dvoumi se previše oko odluke tko je njegova buduća životna partnerica jer otkako je na farmu stigla njegova djevojka s Tajlanda koju je upoznao preko Facebooka, kandidatkinje Mara i Bahra pale su u drugi plan. Marijan je u jučerašnjoj emisiji trebao donijeti odluku koja od natjecateljica napušta show.

-Bile ste fine, fine kuharice, čistačice, školovane žene koje znaju što rade i što hoće. Nećemo dužiti. Odluku treba donijeti i to će biti, nažalost, Mara - odlučio je Marijan. Mara nije bila šokirana zbog izlaska i rekla je kako je tu odluku donio jer je njegov djevojka s Tajlanda ljubomorna na nju. - Marijan je tako odlučio po naređenju one njegove. On je morao mene izbaciti - uvjerena je Mara. Zoran je Janju i Suzi odveo na kratki izlet do Sustipana, a pred kamerama je Suzi rekla kako ona svoju budućnost vidi pored Zorana. Osjećaji su joj uzvraćeni pa ni Zoran ne skriva koliko je zaljubljen, a ovaj izlet je opet završio poljupcima i zagrljajima Zorana i Suzi. Farmer Dragan i njegova kandidatkinja Olja družili su se uz bazen i vodili razgovor, a onda im se pridružila i Dijana i po tonu kojim im se obratila Olja je zaključila kako je Dijana ljubomorna na nju.

Olja se kasnije kupala u bazenu i pokušala je nagovoriti Dijanu da joj se pridruži na što je ona rekla kako nema kupaći kostim. Olja joj je odgovorila kako to nije problem i da se mogu kupati i bez kostima i počela je skidati svoj kupaći. Neven je pak odlučio ispitati i Samantine namjere i provjeriti sviđa li se i on njoj. -Sviđaš mi se, drag si dečko, na mjestu. Mislim da bi trebali ići polako pa ćemo vidjeti - rekla mu je Samanta i dodala kako svoj život može zamisliti na farmi. Nekoliko minuta kasnije kad je sama dala izjavu pred kamerama RTL-a okrenula je ploču i rekla: Bilo me sram to reći, ali ja se nikako ne vidim na selu. Kasnije su uz kolač Samanta i Neven nastavili razgovarati i Neven je bio malo zbunjen njezinim odgovorima pa je Samanta zaključila kako nije vrijeme za ozbiljne razgovore i opet su se strasno poljubili. - Kod Samante sam primijetio da se zaljubila, da bi me voljela i da bi željela biti sa mnom - uvjeren je Neven.

Petar Grašo i Danijela Martinović prekinuli su vezu nakon 24 godine