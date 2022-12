Mlada glazbenica Marija Jelovečki nedavno je predstavila svoj peti službeni singl, ljubavnu baladu ''Slobodna sam'', nastalu pod mentorstvom Nevene i Marka Vukesa i producenta Tonija Ćosića, a koju prati spot nastao u suradnji s glumcem iz popularne serije ''Kumovi'', Konstantinom Haagom.

- Singl ''Slobodna sam'' nastavak je na prošlu baladu ''Sanjam još brod'' u kojoj je prvi put došlo do suradnje s Konstantinom. U ovoj pjesmi i spotu nastavili smo priču, samo par godina kasnije. S Konstantinom je jako ugodno raditi i učim puno novih stvari. Prva suradnja je meni još bila neugodna u smislu da moram zagrliti čovjeka kojeg ne znam i skočiti mu u zagrljaj, gledati ga zaljubljenim pogledom. Ali ta suradnja donijela mi je predivno iskustvo i prijateljstvo i znala sam da želim opet raditi s njim - otkriva Marija koja je rođena u glazbenoj obitelji, a pjevušiti je počela još u djetinjstvu.

- Oduvijek mi je san bio da budem glumica. Prvo su me upisali na ples i u glazbenu školu. Nakon što sam to uspješno završila, znala sam da želim nešto više i otišla sam na audiciju za školu pjevanja Husar&Tomčić. Prije fakulteta jako sam željela upisati glumačku akademiju, i to sam stalno ponavljala. No, dogodio se život, zavoljela sam ekonomiju, točnije menadžment, poduzetništvo i marketing i odlučila da ipak želim to, ali to nije bio moj kraj kao umjetnice. Igrom slučaja upoznala sam Marka i Nevenu i uslijedio je moj samostalan glazbeni put - objašnjava Marija.

Trenutno uspješno balansira pjevačku karijeru i fakultet, a, kako kaže, sve je stvar dobre organizacije. Naglašava i da je u današnje vrijeme teško doći do izražaja.

- Svakodnevno na platforme i estradu dolaze novi umjetnici pa se nekada teško izboriti za sebe. Uz puno volje i truda sve je moguće. Samo trebamo biti strpljivi, raditi na sebi i rezultati se vide. Naravno, ključ svega je voljeti ono što radimo i ne odustajati kad nam dođe teško! Sada, nakon pete pjesme, vidim kako sve lagano sjeda na svoje, jer svemu treba vremena. Meni je trebalo da prvobitno nađem svoj smjer u svakom smislu i sada sam se pronašla - iskrena je glazbenica.

Od domaćih glazbenika voli slušati Olivera, Nove fosile, Nenu Belana, Franku Batelić i Ninu Badrić, dok među stranim umjetnicima ističe Adele i Lady Gagu.

Peti singl odličan je uvod i za njen prvi album koji je najavljen za lipanj 2023. godine, a nada se kako će polako krenuti s nastupima. Za kraj, Marija nam je otkrila i planove.

- Jedan mali nastup je zakazan za Novu godinu na trgu u Vrbovcu. Maksimalno ću se posvetiti pripremi albuma. Općenito mi je cilj završiti akademsku godinu na vrijeme i ne zaboraviti uživati i uzeti vremena za sebe.

