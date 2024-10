Utjelovila je Ivanu u 'Lud, zbunjen, normalan', a evo zbog koje epizode više nije htjela glumiti u seriji

LJUBAV JE NA SELU

Ilona se nije pojavila kod Ivice, a Ivana otkrila: 'Bila sam udana, i to punih 12 dana!'

Nije išlo kako sam ja htjela. Nešto mi ne imponiraju u zadnje vrijeme ti prilasci muškaraca. Više se volim malo s njima poigrati i onda ih samo ostavim kad vidim da to nije to. Tražim jakog muškarca koji će me znati malo obuzdati jer sam ja malo divlja“, otkrila je.