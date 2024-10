Amra iz 'Ljubav je na selu' rodom je iz Jablanice, otvorila je dušu: 'Moji prijatelji su nađeni mrtvi. Molim se da nađu nestale'

Prošlog petka Bosnu i Hercegovinu pogodila je velika tragedija, a uslijed poplava i odrona poginula je 21 osoba - barem kako brojke do sada tvrde. Samo u gradu Jablanica živote je izgubilo 15 ljudi, a iz Jablanice je i kandidatkinja 17. sezone 'Ljubav je na selu', Amra. Amra kaže da je dobro, te da je njena obitelj dobro. Objasnila je da se to odvijalo u Donjoj Jablanici, ali i mjestima Mirke i Krstac.

"Ja sam dobro. Moja obitelj je dobro, hvala bogu. Naša kuća je na sigurnom. Malo je bilo strašno u jutarnjim satima jer je voda rasla. Javili su mi se kandidati iz 'Ljubav je na selu'. Pitali su me treba li mi što, rekla sam da ne. Nisam ostala, hvala Bogu, bez kuće. Malo je voda ušla u kuću, mi smo to počistili", izjavila je za RTL.hr.

"Velika je to katastrofa. Žali bože naroda koji je doživio to. To se odvilo u Donjoj Jablanici kod Jablanice. To je selo. Ljudi krivo shvaćaju. Nije samo Donja Jablanica, tu i ostala mjesta u blizini. Mirke i Krstac su stradali. To znamo mi koji tu živimo. Krstac je bio pod vodom, bilo je sve zatvoreno. Ljudi su išli tamo pomagati, razmicati kamenje. Moj susjed je išao jer mu je tamo obitelj. Katastrofalno je i prema Konjicu i Mostaru. Bilo smo doslovno zatvoreni sa svih strana, svi putevi. Ljudi su nestali. To je žalost. Ljude koje ja znam su nastradali, nestali. To su sve naša braća i sestre, ljudi iz okolnih sela. Molim se Bogu da nađu nestale. Imam prijatelja svugdje. Jedni moji prijatelji su nađeni mrtvi. To me pogodilo", priznala je Amra.

Amra je zahvalna na pomoći koja je došla sa svih strana. "Mi smo svi građani izašli, vatrogasci su došli na teren. Bio je tu HGSS iz Hrvatske. Sve više ljudi dolazilo. Poslali su hranu, reagirali. Hvala svima što su došli pomoći. Došli su iz Hrvatske i Slovenije. Dosta liječnika je izašlo na teren. Jedan čovjek iz Njemačke došao je sa svojim bagerom u šest ujutro i angažirao svoje prijatelje. Ljudi iz Rame došli su i donijeli nam vode tijekom oluje. Svaka im čast. Krenuli u noći. Svi smo ostali bez vode. Šalju nam hranu i odjeću. Cijela Bosna i Hercegovina je uz Jablanicu. Neka ih dragi bog nagradi." rekla je Amra i dodala: "Svima poginulima želim pokoj duši. Obiteljima želim mir. Nije važno materijalno nego da se pronađu ljudi koji su nestali."

