Urnebesna reakcija Javiera Bardema na nastup Queena i Lamberta

Ovogodišnja dodjela Oscara nije imala voditelje, ali otvaranje dodjele je bilo upečatljivo zahvaljujući nastupu grupe Queen i Adama Lamberta.

Zbog filma "Bohemian Rhapsody", koji je na ovoj dodjeli Oscara osvojio četiri zlatna kipića, na otvorenju dodjele izvedene su pjesme "We Will Rock You" i "We Are The Champions".

Rock ritam rasplesao je poznate glumce u publici, a ovi hitovi najviše su ponijeli glumca Javiera Bardema koji je mahao glavom, skakutao i pljeskao.

Javier Bardem is living his best life right now at the #Oscars pic.twitter.com/2TSd4bD1tc — laney (@misslaneym) February 25, 2019

Kamere su zabilježile njegov plesni zanos i njegove urnebesne reakcije postale su hit na društvenim mrežama.