U SAVA CENTRU

Jakov Jozinović najavio novi veliki koncert: 'Ja volim kad ste tu i kad mi dođete u Beograd'

Beograd: Jakov Jozinović održao je prvi nastup u mts Dvorani
Foto: Bane T. Stojanovic
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
23.03.2026.
u 16:36

Nevjerojatan uspjeh mladog hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića nastavlja se nesmanjenim tempom. Nakon što je u Beogradu rasprodao čak šest koncerata, ovaj 20-godišnji glazbeni fenomen iz Vinkovaca objavio je na svom Instagram profilu da dodaje i sedmi nastup u kultnom Sava Centru. Vijest je oduševila tisuće njegovih obožavatelja koji su prethodne datume propustili zbog nezapamćenog interesa.

"Ja volim kad ste tu i kad mi dođete u Beograd-Sava Centar! Toliko vas dolazi da smo morali otvoriti i sedmi koncert! 19. travnja se družimo po sedmi put u plavoj dvorani", napisao je Jakov uz promotivni plakat, najavljujući da prodaja ulaznica kreće već danas. Njegova objava jasno pokazuje razmjere popularnosti koju je stekao u kratkom vremenu, a komentari ispod posta svjedoče o pravoj "borbi" za ulaznice, gdje obožavatelji pokušavaju kupiti ili prodati karte za već rasprodane datume.

Jakovljev uspjeh dio je šireg trenda nazvanog "fenomen Sava Centra", gdje najveće regionalne zvijezde nakon obnove dvorane zakazuju višestruke, uzastopne koncerte. Podsjetimo, jedina koja je prije njega u ovom stoljeću sedam puta nastupala u ovoj dvorani je Jelena Rozga. No, ono što Jakova izdvaja jest činjenica da je takav pothvat ostvario kao debitant na svojoj prvoj velikoj turneji. Ovaj student novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu javnosti se prvi put predstavio kao dječak u showu "Zvjezdice", a zatim i kao tinejdžer u "Supertalentu" 2021. godine.

FOTO Pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!
Beograd: Jakov Jozinović održao je prvi nastup u mts Dvorani
1/56

Pravi proboj na scenu dogodio se 2025. godine na TikToku, gdje su njegove emotivne izvedbe pjesama legendi poput Đorđa Balaševića, Olivera Dragojevića i Zdravka Čolića postale viralne. Nakon što je osvojio srca publike obradama, uspješno je zakoračio u autorske vode singlovima "Polje ruža", koji potpisuje Matija Cvek, i "Ja volim". Njegov retro imidž i povratak tradicionalnim pop-rock baladama pokazali su se kao dobitna kombinacija za sve generacije.

Sedam koncerata u Beogradu (27., 28. i 31. ožujka te 1., 17., 18. i 19. travnja) samo su dio njegove prve regionalne turneje pod nazivom "Ja za čuda letim". Podatak da je prvi beogradski koncert rasprodan u manje od 30 minuta dovoljno govori o euforiji koja vlada oko ovog mladog glazbenika. Turneja uključuje i nastupe u najvećim dvoranama u regiji, poput dva koncerta u Areni Zagreb (19. i 20. lipnja) te dva u Areni Stožice u Ljubljani (8. i 9. svibnja), kao i nastupe u Novom Sadu, Splitu, Rijeci, Skoplju i Tuzli.

Jakov Jozinović tako je u samo godinu dana prešao put od TikTok senzacije do jednog od najtraženijih izvođača na Balkanu. Njegov uspjeh dokaz je da publika i dalje cijeni iskrenu emociju i kvalitetnu glazbu, a serija koncerata u Sava Centru samo je kruna njegovog strelovitog uspona na regionalno glazbeno nebo.

SA
Samobor
17:02 23.03.2026.

Još jedna prodana duša. Jadnik.

SD
sdragan
16:48 23.03.2026.

U BG bi i tuppson napunio Sava Centar...Bez ikakvih problema, našlo bi se par hiljada budala da "vide sta se dešava"!

Vladimir Pantović

Od predsjednika države do kraljice estrade - svi jedu kod Pante, a evo u kojem showu ćemo ga opet gledati

Iako je već pobjeđivao u showu 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' i zabavljao gledatelje u 'Večeri za 5', Panta ne miruje. U njegovu konobu u Mugebi redovito navraćaju najveća imena javnog života - od estradnih zvijezda poput Severine do visokih državnih dužnosnika, uključujući i aktualnog predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanović za kojeg ponosno kaže da ih veže dugogodišnje poznanstvo.

Zagreb: Pjeva?ica Neda Parma?
NASMIJALA PRATITELJE

VIDEO 'Uzmeš tinejdžeru mobitel': Naša pjevačica pokazala borbu s kojom se može poistovjetiti svaki roditelj

U objavi koja je izazvala salve smijeha među njezinim pratiteljima, Neda na komičan način prikazuje situaciju s kojom se suočavaju mnogi roditelji: pokušaj otključavanja pametnog telefona svojeg tinejdžera. Video, popraćen tekstom "Uzmeš teenageru mobitel, a ono Face ID", prikazuje Nedu kako pravi niz grimasa i pretjeranih izraza lica u uzaludnom pokušaju da prevari naprednu tehnologiju prepoznavanja lica

