Jakov Jozinović najavio novi veliki koncert: 'Ja volim kad ste tu i kad mi dođete u Beograd'

Nevjerojatan uspjeh mladog hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića nastavlja se nesmanjenim tempom. Nakon što je u Beogradu rasprodao čak šest koncerata, ovaj 20-godišnji glazbeni fenomen iz Vinkovaca objavio je na svom Instagram profilu da dodaje i sedmi nastup u kultnom Sava Centru. Vijest je oduševila tisuće njegovih obožavatelja koji su prethodne datume propustili zbog nezapamćenog interesa.

"Ja volim kad ste tu i kad mi dođete u Beograd-Sava Centar! Toliko vas dolazi da smo morali otvoriti i sedmi koncert! 19. travnja se družimo po sedmi put u plavoj dvorani", napisao je Jakov uz promotivni plakat, najavljujući da prodaja ulaznica kreće već danas. Njegova objava jasno pokazuje razmjere popularnosti koju je stekao u kratkom vremenu, a komentari ispod posta svjedoče o pravoj "borbi" za ulaznice, gdje obožavatelji pokušavaju kupiti ili prodati karte za već rasprodane datume.

Jakovljev uspjeh dio je šireg trenda nazvanog "fenomen Sava Centra", gdje najveće regionalne zvijezde nakon obnove dvorane zakazuju višestruke, uzastopne koncerte. Podsjetimo, jedina koja je prije njega u ovom stoljeću sedam puta nastupala u ovoj dvorani je Jelena Rozga. No, ono što Jakova izdvaja jest činjenica da je takav pothvat ostvario kao debitant na svojoj prvoj velikoj turneji. Ovaj student novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu javnosti se prvi put predstavio kao dječak u showu "Zvjezdice", a zatim i kao tinejdžer u "Supertalentu" 2021. godine.

FOTO Pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!

Pravi proboj na scenu dogodio se 2025. godine na TikToku, gdje su njegove emotivne izvedbe pjesama legendi poput Đorđa Balaševića, Olivera Dragojevića i Zdravka Čolića postale viralne. Nakon što je osvojio srca publike obradama, uspješno je zakoračio u autorske vode singlovima "Polje ruža", koji potpisuje Matija Cvek, i "Ja volim". Njegov retro imidž i povratak tradicionalnim pop-rock baladama pokazali su se kao dobitna kombinacija za sve generacije.

Sedam koncerata u Beogradu (27., 28. i 31. ožujka te 1., 17., 18. i 19. travnja) samo su dio njegove prve regionalne turneje pod nazivom "Ja za čuda letim". Podatak da je prvi beogradski koncert rasprodan u manje od 30 minuta dovoljno govori o euforiji koja vlada oko ovog mladog glazbenika. Turneja uključuje i nastupe u najvećim dvoranama u regiji, poput dva koncerta u Areni Zagreb (19. i 20. lipnja) te dva u Areni Stožice u Ljubljani (8. i 9. svibnja), kao i nastupe u Novom Sadu, Splitu, Rijeci, Skoplju i Tuzli.

Jakov Jozinović tako je u samo godinu dana prešao put od TikTok senzacije do jednog od najtraženijih izvođača na Balkanu. Njegov uspjeh dokaz je da publika i dalje cijeni iskrenu emociju i kvalitetnu glazbu, a serija koncerata u Sava Centru samo je kruna njegovog strelovitog uspona na regionalno glazbeno nebo.