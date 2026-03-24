Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' zajedno su izgubili 145,7 kg: U srpnju će postati roditelji, a strahovali su da je to nemoguće

U sedmoj sezoni showa "Život na vagi" upoznali smo Silviju Temšić i Mislava Vlašića koji su u show došli s ciljem da izgube višak kilograma, a nisu ni slutili kako će im sudjelovanje u ovoj RTL-ovoj emisiji donijeti i ljubav. U rujnu prošle godine svoju su ljubav okrunili i brakom, a vjenčali su se u velikom stilu na svadbi s više od 200 uzvanika. U veljači ove godine podijelili su s pratiteljima na društvenim mrežama sretnu vijest kako će postati roditelji. - Osjećali smo se presretno i meni je prolazilo kroz glavu kako smo blagoslovljeni jer uz neke moje zdravstvene probleme nisam mislila da ćemo odmah uspjeti - ispričala je sada Silvija za 24 sata.

Otkrili su i spol prinove te im početkom srpnja, kada je termin poroda, stiže djevojčica. Da će postati roditelji saznali su tijekom bračnog putovanja, a nakon prvog pregleda kada su dobili i službenu potvrdu, tu sretnu vijest su podijelili s obitelji i prijateljima. Sada su u fazi renovacije stana jer žele taj zadatak privesti kraju prije dolaska bebe, a slatka briga im je odabir imena za svoju kćer. Njihov put u "Životu na vagi" nije bio jednostavan i lak, a na kraju su zajedno izgubili ukupno 145, 7 kilograma. Zdrave navike iz showa trude se slijediti i dalje i jedno drugome su najveća podrška u tome. - Kilogrami su bili i uvijek će biti borba. Pokušavamo ih održavati uz planirane obroke i tjelesnu aktivnost, ali nismo uvijek uspješni u tome. Uvijek će biti uspona i padova, ali kako smo oboje u toj borbi, jako se podržavamo. Kad jedan padne, drugi ga podigne. Međusobna podrška puno znači. Sve je lakše u dvoje - kaže Silvija.

Opisala je i kako izgledaju njezini i Mislavovi dani otkako su u braku i čekaju prinovu. - Običan dan kao i kod svih drugih. Buđenje, odlazak na posao (oboje radimo u jutarnjim smjenama), dolazak s posla, mali odmor, pa priprema obroka za drugi dan te ovisno o umoru neka zajednička aktivnost kao što je šetnja ili jednostavno pogledamo neki film ili seriju. Vikendi su najčešće rezervirani za obitelj i druženje s prijateljima - kaže Silvija.