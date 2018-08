Zaprijetio uredniku News Bara zbog Oluje: 'I ti ćeš dobiti u potiljak'

Satiričar i urednik satirične emisije News Bar Prime Time Domagoj Zovak putem Facebooka dobio je prijetnje smrću koje je prijavio, potvrdila je policija u petak.

Zovak je prijetnje smrću dobio nakon posljednje epizode News Bar Prime Timea koja se bavila prošlotjednom obljetnicom "Oluje". Tada mu je s Facebooka profila, s kojeg je i prije dobivao poruke, većinom uvrede, poručeno: "I ti ćeš dobiti u potiljak, kunem se". Osim prijetnje smrću, muškarac je Zovku poslao i raspored autobusne linije kojom je on (Zovak) godinama redovito putovao u posjet obitelji.

Urednik satirične emisije News Bar je u izjavi za N1 televiziju, gdje se isto emitira ta satirična emisija, rekao kako je sjajno što smo toliko napredovali kao društvo da je normalno kad na televiziji vidiš nešto što ti se ne sviđa da se jednostavno, umjesto daljinskog upravljača, ljudi odluče za prijetnju smrću autoru emisije.

"Trebalo je dogurati do ovoga. Ali, malo branitelji koji otkazuju koncerte nepoćudnim pjevačima, pa DORH koji ne goni one koji prijete jer su bili pijani i jer su branitelji, pa predsjednica koja kaže da su prijetnje samo izraz nezadovoljstva i u konačnici dođemo do ovako olakog razbacivanja s prijetnjama smrću. Ja sam to sad prijavio", rekao je Zovak.

Policija je potvrdila da je zaprimila prijetnje smrću Zovaku.

Pogledajte gdje su i što sada rade nekad poznate TV voditeljice i urednice