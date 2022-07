Unatoč slavi zadržali su jasan stav, primjerice kad su istaknuli da je Slobodan Milošević pretvorio "govno u stalni posao"

Grupa Pearl Jam upravo je završila još jednu rasprodanu europsku turneju, a mnogo publike iz Hrvatske putovalo je u Imolu, Budimpeštu, Beč ili Prag. Ako ste uspjeli otići na njihov koncert i ove godine, jasno vam je zašto se radi o jednom od najvažnijih bendova, koji je lani proslavio tridesetu godišnjicu od prvog albuma "Ten". Dapače, kad sam 2017. u razmaku od nekoliko dana gledao Rolling Stonese u Münchenu i Pearl Jam u Padovi, napisao sam da Stonesi možda jesu najtrajniji rock'n'roll bend, ali da je Pearl Jam najveći rock-bend, masovno popularan sastav posljednjih dekada.

Njihova se uvjerljivost glazbenika "svijesti i savjesti" vjerojatno može uspoređivati samo s Rage Against the Machine i Tomom Morellom, koji u rujnu dolaze u Arenu Zagreb. Bit će to još jedan koncert koji nije uputno propustiti, kao što je neupitno da je Pearl Jam ostao "na svom putu" i tridesetak godina nakon početka. Taj početak bio je dovoljno bombastičan s megauspjehom albuma "Ten", objavljenom u kolovozu 1991. i hit-singlom "Alive", pa se grunge-navala iz Seattlea s Pearl Jamom i Nirvanom popela i na najviša mjesta top-ljestvica te usput ostavila uistinu velik trag na široj društvenoj i političkoj karti svijeta, pogotovo Amerike.

I tada se između njih i Nirvane stvorio, čini se, neizbježan dualizam dva glavna protagonista, poput onoga The Clash i Sex Pistolsa u sedamdesetima ili Rolling Stonesa i Beatlesa u šezdesetima. Među mnogima koji su početkom devedesetih prihvatili zov megapopularnog MTV Unplugged serijala akustičnih nastupa bio je i Pearl Jam. Snimljen u ožujku 1992. i prikazan dva mjeseca kasnije, njihov MTV Unplugged zabilježio je bend u akustičnom izdanju nakon objavljivanja prvog albuma, sa samo jednim singlom ("Alive"), čak i prije nego li je format postao globalno uspješan. Zgodan je podatak da je tada snimano nekoliko programa isti dan pa su tog 16. ožujka u televizijskom studiju zabilježena tri nastupa (Boyz II Men, Joe Public and Shanice i Mariah Carey), da bi Pearl Jam došao na red oko ponoći, usred jake zime pa je publika koja je čekala na ulazak satima stajala na hladnoći ispred studija.

Pearl Jam smjestio se negdje pri kraju crte koja povezuje Eddieja Cochrana, The Who, Brucea Springsteena, The Clash i Neila Younga. Osim što se služe usporedivim sredstvima, tu je i simbolika skokova s gitarom na pozornici Eddieja Veddera nalik na Petea Townshenda iz The Who. Pearl Jam danas, kao i The Who nekad, ima sličnu funkciju čišćenja rock-glazbe od otrovno kompromitirajućih tvari i razblažujućih sastojaka. Uostalom, "Baba O'Riley" The Who redovito se pušta s razglasa kao uvod u njihove koncerte.

Cijela karijera gotovo da im je podcast na temu beskompromisnog rocka sa stavom i sviješću. Moglo bi se reći da zbog ovakvih izvođača rock-glazba još uvijek ima smisla, a jedni od rodonačelnika i manekena grungea iz Seattlea – pokreta koji je vratio rock-glazbu na top-liste i spasio je od prijetećeg izumiranja koncem osamdesetih – zadnjih su se dekada odrekli nostalgične ikonografije koja bi mogla djelovati kao karikirana komercijalna slikovnica na temu kako izgleda ljubitelj, tj. izumitelj grungea. Prevedeno, nigdje ni traga obrnuto stavljenim bejzbolskim kapama, kratkim hlačama i kariranim košuljama, ali dobre glazbe ima na sve strane, pa i na njihovu zadnjem albumu "Gigaton" iz 2020.

Početkom godine na internetu ste mogli pogledati, i još uvijek možete, sjajan intervju Brucea Springsteena s Eddiejem Vedderom u povodu ovogodišnjeg solo albuma "Earthling", razgovor koji pokazuje međusobni odnos prepoznavanja i poštovanja dvojice velikih američkih autora. Uostalom, Springsteen je 2004. zvao Veddera na turneju "Vote For Change", kojom su agitirali za izlazak birača na američkim predsjedničkim izborima i dali podršku predsjedničkom kandidatu Johnu Kerryju. Tada je pobijedio George Bush mlađi, ali nekoliko godina kasnije u Bijelu kuću ipak je ušao Obama, kojeg su godinama u predizbornim kampanjama javno podržavali brojni američki glazbenici. I Pearl Jam tadašnjim se albumima nadovezivao na "projekt" američkih glazbenika poput Stevea Earlea, Springsteena, Dixie Chicksa, R.E.M.-a i mnogih drugih u namjeri da se promijeni politika američke vlade, tematski se baveći svijetom nakon terorističkih napada u New Yorku 11. rujna i kritikom politike Georga W. Busha u pjesmama poput "World Wide Suicide" ili "Life Wasted".

Za razliku od duhovnog srodstva s dosad spomenutima, veza s "kumom grungea" Neilom Youngom imala je dublju pozadinu: Pearl Jam je 1995. bio prateći sastav na Youngovu albumu "Mirror Ball" i zatim je održao povijesnu miniturneju od samo pet-šest zajedničkih koncerata kao Youngov prateći sastav. Gledao sam ih zadnjih godina na turnejama na stadionima u Trstu, Udinama i Padovi, ali najspektakularnije mi je bilo baš to prvo "viđenje", nastup s Youngom 1995. u Salzburgu, na glavnom gradskom trgu, preko puta Mozartova kipa, koji je sve šutke promatrao. U toj ranijoj fazi uspio sam ih vidjeti i u Ljubljani 1998. u Hali Tivoli, a za sve te nastupe, kao i današnje, može se reći da rock-glazba zbog ovakvih imena još uvijek ima smisla.

Nakon toga stigli su i u Zagreb 2005. u veliki Dom sportova, u kojoj je iste godine svirao i R.E.M., što je domaćoj publici priuštilo dva izvrsna koncerta aktualnih američkih imena.

Unatoč uspjehu i slavi Pearl Jam zadržao je jasan stav i poziciju. Primjerice, među politizirane trenutke ljubljanskog koncerta 1998. svakako je ušla Vedderova opservacija da je Slobodan Milošević učinio nemoguće i pretvorio činjenicu da je "asshole" u "full-time job" (ili, "govno u stalni posao"), dok je u Domu sportova prije pjesme "Army Reserve", posvećene ženi poginulog vojnika, spomenuo Georgea W. Busha i 300 milijardi dolara potrošenih na rat u Iraku. Svi koji su ih gledali u prepunom zagrebačkom Domu sportova vidjeli su briljantan koncert epskih razmjera i po trajanju i po broju odsviranih pjesama, održan pred oko 8000 poklonika koji vjerojatno pamte kad se Vedder popeo desetak metara po konstrukciji pozornice bez "sigurnosnog pojasa" pokazavši da ne pati od vrtoglavice ni zvjezdomanije.

Radilo se o prvoj europskoj turneji Pearl Jama nakon šest godina, a zagrebačkim koncertom Pearl Jam pokazao je kako treba zvučati rebelijanski rock čistog obraza. Vedderove konferanse bile su rijetke, a u tri navrata je "s papira" progovorio i na hrvatskom jeziku, da bi pred kraj koncerta s pozornice sam izrekao najbolju kritiku zagrebačkog nastupa: "Nikada nije najbolji zadnji nastup turneje, nego pretposljednji", zahvalivši publici na izvrsnom prijmu prije odlaska u Atenu i zatim kući.

Od tada više nisu dolazili k nama, ali mnogi su odavde redovito išli k njima na europskim turnejama. Dugovječnost Pearl Jama simbolično pokazuje možda najbitniju činjenicu: za razliku od Nirvane i Kurta Cobaina, Pearl Jam stigao je da ostane nešto dulje, što dokazuje i danas.

