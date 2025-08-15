Naši Portali
JAKO TUŽNO

Umrla je sama na kiši, a nitko joj nije došao na sprovod: Tragična priča slavne ljepotice mnogima je slomila srce

15.08.2025.
u 20:00

U jesen 1986. Gia Carangi je hospitalizirana. Postalo je jasno da je noćila na otvorenom po kiši te da je bila žrtva teškog premlaćivanja i silovanja. Nitko nije bio obaviješten o Gijinoj smrti, zbog čega se nitko nije pojavio na pogrebu.

Prelijepa Gia Carangi smatra se prvim supermodelom i ikonom koja je krasila nebrojene naslovnice, žena koja je nastupala u kampanjama prestižnih modnih kuća poput Diora, Versacea, Yves Saint Laurenta... Njena ljepota, popularnost i privlačnost bili su toliko izuzetni da su se mnogi borili za priliku rada s njom, a postala je i jedinstvena manekenka koja je u istoj godini dvaput ukrašavala naslovnicu Cosmopolitana. Njenu fatalnu ljepotu nisu mogli zanemariti ni muškarci ni žene. Površno gledano, činilo se da uživa u bajkovitom životu, međutim, njena stvarnost krila je tamne tajne.

Gia je rođena 1960. godine u Philadelphiji, a na površini je živjela poput junakinje iz bajke - slavljenja kao zaštitno lice prestižnog 'Voguea' i priznata kao jedna od najznačajnijih svjetskih manekenki svoje ere. Dodatno, uživala je naklonost velikana modne industrije poput Kelvina Kleina, Ralpha Laurena, Diora i Armanija. S tek navršenih 17 godina otputovala je u New York, gdje je za samo godinu dana izgradila profesionalnu modelsku karijeru, surađujući s uglednim fotografima i stekavši podršku najcjenjenijih osobnosti iz umjetničkih krugova toga doba. Slava joj je omogućila pristup elitnom društvu New Yorka, osiguravši joj poziciju 'vrhunskog' modela. Redovito je posjećivala legendarni klub 'Studio 54'.

Međutim, njen život je počeo kliziti prema ponoru kada je započela s eksperimentiranjem s opojnim tvarima, prvo s blažim supstancama, a zatim se suočila s ozbiljnom ovisnošću o heroinu. Ova mračna dimenzija njenog postojanja rezultirala je značajnim promjenama u profesionalnoj karijeri i izazvala duboke osobne krize. Naglo je, prema izvještajima medija, Gia Carangi stekla reputaciju zbog problematičnog ponašanja - događalo se da prekine snimanje zbog loše volje ili nezadovoljstva frizurom.

Unatoč romantičnim vezama s muškarcima, Gia je bila među prvim modelima koji su otvoreno pripadali LGBTQ+ zajednici. Govorilo se da se redovito zaljubljivala u kolegice s kojima je radila na editorijalima. Mediji su izvještavali o njezinoj seksualnosti, opisujući je kao pomalo 'agresivnu', navodno, kao i o njezinim pokušajima zavođenja djevojaka tijekom snimanja.

Uskoro je trebala kirurški zahvat na ruci jer se 'ubrizgala toliko puta na isto mjesto da je postojao otvoren inficirani tunel koji je vodio u njezinu venu', kako je dokumentirao njezin kasniji biograf Stephen Freed. Za vrijeme završnog snimanja za naslovnicu Cosmopolitana bila je primorana maskirati tragove uboda na rukama skrivajući ih iza tijela, te nagnuti glavu kako bi prikrila otečenost. Tada je imala svega 22 godine.

Potom više nitko nije želio surađivati s njom, što ju je prisililo da napusti New York i vrati se k majci u Philadelphiju. Zimi 1985. počela je posumnjati da boluje od AIDS-a. Bolest joj je naknadno potvrđena, a pretpostavlja se da se HIV-om zarazila putem igle koju je koristila za ubrizgavanje heroina. S pogoršanjem stanja, majka joj je ograničila posjete i ostala uz nju sve do Gijine smrti 18. studenog 1986. godine.

U jesen 1986. Gia Carangi je hospitalizirana. Postalo je jasno da je noćila na otvorenom po kiši te da je bila žrtva teškog premlaćivanja i silovanja. Nitko nije bio obaviješten o Gijinoj smrti, zbog čega se nitko nije pojavio na pogrebu. Tek nakon nekoliko tjedana objavljena je vijest o smrti najljepše žene ove tragične priče. Preminula je u samoći pod kišom, bez ikoga na svojem posljednjem ispraćaju. O njenom životu snimljen je i film, a galvnu ulogu igrala je Angelina Jolie

