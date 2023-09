Ulogu Frankensteinovih čudovišta preuzele su domaće televizije, a najnoviji predstavnik je "San snova"

San snova// RTL - četiri kaktusa

"Dramske serije s elementima humora". Zadnjih je nekoliko godina, uz opadanje lišća, povratak učenika u škole i niže temperature, jedan od sigurnih znakova dolaska jeseni početak emitiranja ovih Frankensteinovih čudovišta. Pritom Frankenstein nije znanstvenik, nego su njegovu ulogu preuzele naše televizije, a čudovište je ovaj jezivi televizijski format nastao neprirodnim spajanjem sapunica i humorističnih serija. "Dramska serija s elementima humora". U prijevodu serija u kojoj se komični elemente upitne kvalitete koriste za prikrivanje rupa u ispodprosječnom scenariju.

Najnoviji predstavnik ove hibridne vrste je serija "San snova" koja se prošlog tjedna počela emitirati na RTL-u. Zanimljivo je da se čak ističe dosta interesantnom i jedinstvenom radnjom koja malo iskače iz okvira standardnih sapunica. Priča prati mladog hrvatskog nogometaša pred kojim je blistava karijera u Španjolskoj, no u ostvarenju njegovih snova ispriječi se ozljeda. Pohvala za jednu urbanu temu, ali i za aktualnost. U zemlji u kojoj je najvažnija sporedna stvar na svijetu veoma često najvažnija glavna stvar u svijetu, nije pogrešno pretpostaviti da će publiku itekako zainteresirati radnja koja se referira na hrvatske uspjehe na svjetskim prvenstvima, događanja u reprezentaciji, nogometnim klubovima… Također, glumačku postavu čine jaka imena, glavni protagonisti su simpatični, a glumački veterani uvijek dobri. Činjenica je da gledatelji vole pratiti domaće serije, još ako se pogodi tematika i postava, teško je pogriješiti.

No kada se u istoj toj seriji, čija radnja čak ima potencijala, profesionalni nogometaš ozlijedi jer ga je "napala velika plahta", u isto vrijeme njegov otac/menadžer transfer podređuje nošenju križa na lokalnoj procesiji, a sve to snima španjolska televizija, onda je jedino što preostaje - humor. Logika je, valjda, da ako pola epizode zapravo bude solo nastup Emira Hadžihafizbegovića (koji je više u fokusu od svih ostalih likova zajedno), onda gledatelji neće primijetiti da radnja nema veze s vezom, da motivacija likova nije uopće razrađena te da se isti ti likovi teleportiraju s jednog dijela Hrvatske na drugi iz scene u scenu. Ako pak "pomahnitali dron u borbi s lancunima" juriša na glavnog junaka, onda valjda gledatelji neće primijetiti da kao stavka budžeta nisu bili predviđeni statisti pa umjesto da procesija broji stotine ljudi (kako to inače u Dalmaciji izgleda, ako je netko propustio), procesija izgleda kao odlazak na malo veći obiteljski ručak nakon mise. Besmislice… koja trpi samo sapunica koja bi htjela biti humoristična serija, odnosno humoristična serija koja bi željela biti sapunica.

Navaljni // Nova TV - jedan kaktus

Ništa manje besmisleno od lošeg sadržaja u odličnom terminu, nije odličan sadržaj u očajnom terminu. Nova TV je na program, naime, stavila Oscarom nagrađen dokumentarni film "Navaljni" o antikorupcijskom aktivistu i oporbenom političaru Alekseju Anatoljeviču Navaljnom koji je preživio pokušaj ubojstva smrtonosnim otrovom u kolovozu 2020. godine, a zatim je po povratku iz Njemačke u Rusiji i uhićen. Film je pokupio niz nagrada od kada je lansiran 2022. godine, a oduševio je publiku diljem svijeta. Vrijedi li isto i za gledatelje Nove TV? Možda, ali samo one koji su ostali budni u četvrtak poslije ponoći kako bi pogledali premijeru filma. Kakav "sjajan" potez!

Blaga našeg planeta // HRT 1 - tri ruže

Sjajna se dokumentarna serija emitira pak na HRT-u i to na prvom programu u pristojnom terminu. Povjesničar Christopher Clark predstavlja gledateljima fascinantne lokacije diljem svijeta koje su pod zaštitom UNESCA-a. Njegov prošlotjedni prikaz pretkolumbovskog grada Maya "Palenque" koji sjajno kombinira snimke i grafike jedan je od onih koje gledatelje doslovno odvede "na putovanje".

Posljednji ples // HRT 2 - dvije ruže

Pohvalno je što se, barem kada je riječ o dokumentarnom programu, može primijetiti sve veća raznolikost sadržaja. Tako se tijekom ljeta na HRT-u mogla pogledati sportski dokumentarac o Michaelu Jordanu i Chicago Bullsima. Serija ESPN Filmsa i Netflixa kroz 10 epizoda, od kojih je finalna prikazana ovog vikenda, detaljno prati košarkašku sezonu 1997. i 1998. godine i napravljena je toliko zanimljivo da može zainteresirati i prosječnog gledatelja.

