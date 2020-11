Udovica Seana Conneryja suočava se s teškim optužbama, mogla bi i u zatvor

Micheline Roquebrune (91) prije 12 dana ostala je bez supruga Seana Conneryja, a uskoro bi se mogla naći u zatvoru zbog porezne prevare teške čak 21 milijun funti (178 milijuna kuna).

Radi se o prodaji njihove kuće u španjolskoj Marbelli 1999. godine. Naime, Connery je prodao kuću i rekli su mu kako ga neće porezno teretiti. Kasnije se na tom terenu izgradilo 70 stanova, iako pravila kažu da ih se moglo izgraditi samo pet.

Glumčevi odvjetnici, gradonačelnik Marbelle i šest vijećnika završili su u zatvoru zbog prijevare.

- Službeni su zahtjevi dva puta poslani na Bahame da se Micheline obavijesti o optužnici optužbe i sudskom postupku protiv nje, ali španjolski dužnosnici još nisu dobili odgovor, kazao je izvor za The Sun.

Micheline Roquebrune kratko je komentirala za medije kako su te optužbe "glupost".

Podsjetimo, Michelline i Sean u brak su bili 45 godina, a ona je s njim bila do zadnjeg dana.

- To nije bio život za njega. Posljednjih dana se nije mogao ni izraziti kako treba jer je bolovao od demencije koja je uzela svoj danak. Preminuo je mirno, u snu, i najvažnije od svega je činjenica da je to i želio. On je bio predivan čovjek i imali smo sjajan zajednički život.

On je bio muškarac na kojeg se drugi mogu ugledati. Bit će mi teško bez njega, znam to. Ali svjesna sam toga da nismo mogli trajati vječno, kazala je Micheline.