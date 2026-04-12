Dora Trogrlić kao Luciano Pavarotti zadivila žiri i odnijela pobjedu šeste epizode!

Šesta epizoda showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ donijela je večer spektakularnih transformacija i nezaboravnih nastupa, a svoju prvu pobjedu ove sezone upisala je Dora Trogrlić koja je briljirala kao legendarni Luciano Pavarotti izvevši pjesmu ‘O sole mio’. „Hvala svima, presretna sam što mogu donirati novce Udruzi udomitelja za djecu ‘Osmijeh’ iz Đurđevca“, poručila je Dora nakon pobjede, a zatim podijelila i dojmove o nastupu. „Apsolutno sam uživala, prvi put sam pjevala operu, odnosno pokušala sam. Nisam nimalo očekivala pobjedu, naravno presretna sam jer sam napokon mogla donirati udruzi kojoj sam htjela. Iznimno sam sretna i stvarno sam uživala večeras“, iskreno je priznala, a žiri nije skrivao oduševljenje njezinom izvedbom. „Bez obzira što si cijela bila u kostimu, vidio se sjaj u tvojim očima i žar koji je on imao i ta ljubav koju je poklanjao publici. Ti si to s tim minimalističkim pokretima, detaljima i tim glasom koji je zbilja bio savršen prenijela nama i to je ono što je bila draž samog tvog izvođenja. Od srca ti čestitam, stvarno si ubola“, poručio joj je Enis, dok se Martina nadovezala: „Ja mislim da je meni ovo tvoja najdraža transformacija. Ovo je bilo toliko lijepo, u isto vrijeme i skromno i dostojanstveno. Stvarno ti se u očima vidjelo koliko uživaš u tome i stvarno si izgledala kao Pavarotti.“

Večer je otvorio Lovro Juraga koji je utjelovio kralja rock 'n' rolla Elvisa Presleyja s pjesmom ‘Jailhouse Rock’ i odmah podigao atmosferu u studiju. Njegov rasplesani nastup digao je publiku i žiri na noge te donio energiju pravog showmana. „Ovo je bilo tako dobro, od prvog takta. To kretanje u koljenima, glas, stas, glumački izvrsno, pjevački još bolje – bio si izvrstan“, poručila mu je Martina. Vrhunsku zabavu gledateljima je ponudio David Balint koji se transformirao u Lanu Jurčević s pjesmom ‘Majica’, potpuno preuzevši njezinu energiju i razigranost. „Naša gljiva koju smo nazvali Crlja zna pogoditi kome da da transformaciju za totalnu zabavu i da to bude totalno super. Ona to daje tebi, a ti si meni zbilja bio prezabavan“, komentirao je Mario.

Sven Pocrnić ovoga je puta postao Neda Ukraden, a s pjesmom ‘Noći u Brazilu’ donio energičan i duhovit nastup. „Sven, kao i uvijek bio si odličan. Ono što se meni danas posebno svidjelo, isto kao i kod Balinta, bio si vrlo duhovit i čestitam ti. Bit će jako gusta bitka danas“, zaključio je Goran. U pravi plesni spektakl pozornicu je pretvorila Iva Ajduković kao Jennifer Lopez s hitom ‘Jenny from the Block’, donijevši kombinaciju energije, plesa i samopouzdanja na sceni. „Kako si zgodna i lijepa, wow. Ovo je bilo spektakularno. Tvoje vokalne mogućnosti smo već čuli i ranije, ali svaki put iz transformacije u transformaciju ti rasteš i uvijek vidimo nešto novo. Tako je bilo i ovaj put i ova točka ti je baš sjela“, poručila joj je Martina.

Nakon pobjede u prošloj epizodi, Nora Ćurković nastavila je niz uspješnih nastupa transformacijom u Aleksandru Prijović s pjesmom ‘Psiho’. „Ono što se meni sviđa je to što si ti pokupila njezine trilere i točno si ih stavila na mjesto onako kako ih Aleksandra pjeva. A ono po čemu je Aleksandra poznata je po savršeno čistoj tonaciji. Stvarno vidim da si večeras uživala u ovome“, istaknuo je Mario. David Amaro ponovno je pokazao svoju vokalnu širinu transformacijom u Maju Blagdan s pjesmom ‘Sveta ljubav’. „Kad je počeo ovaj vokalni dio, koliko god je to vesela pjesma, ušao si emotivno, sretno, razdragano, onakva kakva Maja Blagdan zaista jest i stvarno si dokazao večeras da si odličan, svaka ti čast“, poručio mu je Enis.

Za kraj večeri spektakl je donijela Laura Sučec kao Katy Perry s pjesmom ‘Dark Horse’ i vizualno atraktivnim nastupom koji je zatvorio emisiju u velikom stilu. „Laura, kakvo spektakularno zatvaranje večerašnje emisije. Katy Perry je poznata po savršeno osmišljenim nastupima, vidimo to i po ekstremno kreativnoj kostimografiji. Čini mi se da si ti večeras onako istinski uživala“, zaključio je Mario. Kandidati su još jednom pokazali zavidnu moć imitacija i transformacija, a nove uloge čekaju ih za samo tjedan dana! Kako će se snaći u novim izazovima, ne propustite doznati u novoj epizodi emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' u nedjelju u 20:15 na Novoj TV!