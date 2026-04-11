VELIKA PROMJENA

Imala je 180kg! Televizijska zvijezda otkrila kako je izgubila 70 kg bez tableta i injekcija

Foto: Profimedia
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
11.04.2026.
u 19:00

Alison Hammond transformaciju je započela prije pet godina, kada je angažirala osobnog trenera radi povratka u formu te uvela stroži režim prehrane. Uz to, u svoju je rutinu uvrstila pilates i boks

Britanska televizijska zvijezda Alison Hammond, široj javnosti poznata kao voditeljica emisije "This Morning", podijelila je detalje o svom impresivnom gubitku od gotovo 70 kilograma. Imala je skoro 180 kilograma, no ozbiljno upozorenje o predijabetesu potaknulo ju je na korjenitu promjenu životnih navika i okretanje zdravijem režimu.

BFI screening of Bridgerton season 4 part 2 - photocall
Alison Hammond attends the BFI screening of Bridgerton season 4, part 2, at the BFI Southbank, London. Picture date: Tuesday February 24, 2026. Photo: Lucy North/PRESS ASSOCIATION
Foto: Lucy North/PRESS ASSOCIATION

Svoju je transformaciju započela prije pet godina, kada je angažirala osobnog trenera radi povratka u formu te uvela stroži režim prehrane. Uz to, u svoju je rutinu uvrstila pilates i boks. "Osobni trener prati me već pet godina, čak i u razdoblju kada sam bila najteža. Ranije sam imala djetinjast pristup hrani, naročito prema slatkišima, no danas se ograničavam na tek nekoliko bombona dnevno. Godine prolaze i u jednom trenutku shvatite da je briga o vlastitom zdravlju prioritet", izjavila je Hammond, a prenosi Daily Mail. Promjene u svakodnevicu uvela je nakon saznanja da se nalazi u stanju predijabetesa, što znači da joj je razina šećera u krvi bila povišena, ali još uvijek ispod praga za dijagnozu dijabetesa.

Foto: Profimedia

U ranijem razgovoru za časopis Women‘s Health, Alison je otkrila kako je njezina majka bolovala od dijabetesa, zbog čega ju je mogućnost dobivanja iste dijagnoze iznimno uplašila. "Moja se majka borila s dijabetesom tipa 2 i bila je zabrinuta za moje zdravlje. Kada sam saznala za predijabetes, osjetila sam strah i shvatila da se moram postaviti odgovorno. Odlučila sam da je vrijeme za kraj s pretjeranim unosom slatkiša i masne hrane", objasnila je. Kako bi poboljšala pokretljivost, jer se osjećala "ukočeno kao daska", krenula je na reformer pilates.

"Osjećaj nakon treninga je nevjerojatan. Kvalitetno istezanje mi je bilo prijeko potrebno, stoga mi je ova vrsta pilatesa savršeno odgovarala", dodala je. Hammond je istaknula da vježba kad god joj obaveze dopuštaju, a u nedostatku vremena bira duge šetnje. Govoreći o novom načinu prehrane, naglasila je da se ničega nije trajno odrekla, već se vodi načelom umjerenosti. "Ne uskraćujem si ništa i jedem sve, ali u razumnim količinama", napomenula je. Zanimljivo je da se Alison, unatoč trendu među slavnima, nije odlučila za lijekove za mršavljenje. Priznala je da su je obeshrabrile negativne priče o njima. "Vjerujem da su ti lijekovi korisni onima kojima su nužni, no mene svaka zastrašujuća priča odmah odbije. Zasad ih nisam koristila, što ne isključuje tu mogućnost u budućnosti, a svakako ne osuđujem nikoga tko se odlučio na taj korak", zaključila je Hammond.

Prekomjerna težina pretilost težina kilogrami dijeta showbiz

Tko želi biti milijunaš?
Video sadržaj
TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Student osvojio 10.000 eura, odustao na pitanju o hrvatskom vojskovođi, znate li odgovor?

Na pitanju iz povijesti, vrijednom 18.000 eura, tražilo se tko je poginuo tijekom povlačenja dok se pokušavao ukrcati na brod koji nije mogao isploviti iz pličine. Šimun je na 12. pitanju odlučio završiti igru i odustati te zadržati osvojenih 10.000 eura. Kasnije je poručio Tariku da bi se odlučio za odgovor Petar Berislavić, no točan odgovor je Petar Kružić, pa sreća da je ispravno prosudio

Britain's GotTalent
Video sadržaj
2
BRITANCI U ŠOKU

VIDEO Supertalent na udaru kritika nakon bizarnog nastupa: Natjecatelj se samoozljeđivao i krvario na pozornici

Odluka žirija da ga pusti dalje izazvala je bijes na društvenim mrežama. Gledatelji su osudili produkciju i ITV zbog emitiranja takvog sadržaja u udarnom terminu, opisujući nastup kao glorifikaciju samoozljeđivanja. "Upravo smo vidjeli čovjeka kako se samoozljeđuje na televiziji, a vi ste glasali da prođe dalje. To je sve što je krivo s današnjim svijetom", napisao je jedan korisnik na platformi X

