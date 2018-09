Udala se bivša supruga Charlieja Sheena

Glumica Denise Richards (47), bivša supruga Charlieja Sheena, udala se drugi puta.

Udala se za Aarona Phypersa, a intimno vjenčanje je održano u subotu u Malibuu.

Denise Richards Marries Aaron Phypers in Front of 'RHOBH' Cameras https://t.co/dau01uS6vo pic.twitter.com/TBvcPKx9RE — Azure Wilson (@AzureWilson1) September 9, 2018

Glumica je imala kratku čipkastu haljinu, dok je njezin suprug na vjenčanju bio u raskopčanoj bijeloj košulji i sivim hlačama.

Na svadbu su pozvali i Charlieja Sheena, no on nije došao. Par je bio u braku od 2002. do 2006. godine te zajedno imaju dvije kćeri.

