U2 na novom albumu sviraju s našim slavnim glazbenikom: 'Došlo je do nevjerojatnog dvoboja'

Legendarni irski sastav U2 idućeg tjedna izdat će 15. album "Songs of Surrender" na kojem će jedan od gostiju biti i naš violončelist Stjepan Hauser.

Novi će album imati čak četrdeset pjesama, a bend je odlučio i ponovno snimiti brojne hitove iz njihove dugogodišnje karijere. Hauser se kao gost pojavljuje na uspješnicama kao što su “Vertigo”, “Where The Streets Have No Name” i “Dirty Day”.

- Album se neko vrijeme se vrti kao ideja. Ali pretpostavljam da je to također bila prilika koju je pružio lockdown, i znajući da će Bono izdati knjigu s 40 poglavlja koja sadrže naslove pjesama. Činilo se kao: “Ovo je trenutak. Idemo dalje." Također, s upozorenjem da ako nam se ne sviđaju rezultati, to nismo morali objaviti, jer to nitko nije očekivao. Izdavačka kuća nije lupala na vrata, tražeći to. Radili smo to za sebe i naše fanove - kazao je gitarist U2 The Edge u razgovoru za Rolling Stone.

- Postojala je i misao da su neke od naših ranih pjesama snimljene kad smo bili vrlo mladi ljudi. Radili smo na razini intenziteta koja bi nam omogućila da budemo primijećeni u klubu u kojem ionako nije bilo pola ljudi da te vidi, ili u prostoru koji je možda malo veći nego što ti odgovara. Često su Bonov vokal ili melodije koje je pokušavao otpjevati bili na vrhu njegovog raspona, onaj vrlo intenzivni dio njegovog raspona. Samo smo pomislili: “Malo smo stariji. Bonov glas je također sazrio, a njegove vještine kontrole i interpretacije kao pjevača stvarno su se poboljšale. Zašto ne bismo ponovno pogledali ove pjesme?"

Učinili smo to s nekoliko naših pjesama tijekom godina, a neke od tih skraćenih verzija postale su ikonske verzije, poput “Staring at the Sun” ili možda “Every Breaking Wave” u novije vrijeme. "Kako bi to bilo?" pitali smo se, "kad bismo to učinili s većom zbirkom, i možda uključili neke opskurne pjesme i neke od naših poznatijih pjesama, i stvarno ih napravili na drugačiji način?" Uzeo sam malo vremena za klavirom i akustičnom gitarom, i samo sam počeo smišljati ideje da vidim kako bi to zvučalo. Imam sličan raspon kao Bono, tako da bih prve vokale otpjevao normalno sam, a Bonu odsvirao ideju. Na prvoj sesiji, kada je Bono pjevao neke od tih ideja, osjetili smo: “OK, ovo funkcionira. Ovdje se stvarno nešto događa.” - kazao je The Edge i opisao kako je došlo do suradnje s Hauserom.

- Ponekad smo iskoristili činjenicu da smo zajedno u Francuskoj, pa smo imali svog prijatelja i dugogodišnjeg suradnika Declana Gaffneya, koji je iskoristio taj trenutak da dovede Stjepana Hausera, violončelistu. Radili smo s njih dvoje četiri-pet dana. Tu je "Vertigo" snimljen na početku samo od mene na akustičnoj gitari, a završio je na nevjerojatnom dvoboju između akustične gitare i violončela.

I također “Dirty Day,” koju sam opet započeo na akustičnoj gitari, dali smo Hauseru priliku da odsvira preko toga, a ja sam na kraju ostavio većinu akustične gitare i napravio to oko violončela. Ima i dosta atmosferičnog violončela od Hausera na početku "Where The Streets Have No Name" - rekao je The Edge o suradnji s bivšim članom 2 Cellosa.

