U Zagreb stiže Bob Geldof, jedna od najznačajnih osoba u povijesti glazbe

The Boomtown Rats, bend predvođen legendarnim Sir Bobom Geldofom, dolazi 14. ožujka u Halu, novu zagrebačku multimedijalnu dvoranu. Zagreb će tako posjetiti jedna od najznačajnijih osoba u povijesti popularne glazbe, ključna figura punk i new wave scene, umjetnik, vitez, aktivist i filatrop, nositelj ordena Reda Britanskog Carstva kojeg mu je dodjelila kraljica Elizabeta.

The Boomtown Rats osnovani su 1975. u Dublinu, a zbog njihove brze, glasne i bijesne glazbe i stava postali su sastavni dio punk scene. Nekoć opisani kao antiestablišment i nepodobni, sa zabranom sviranja u vlastitoj zemlji, The Boomtown Rats su šokirali i inspirirali u Irskoj 70-ih godina, a njihova misija je bila uznemiriti i ispitati što znači biti mlad u tada klaustrofobičnoj zemlji. Uz pjevača Boba Geldofa i njegov otpor prema vlasti zaslužili su odanost mladeži koja se osjećala ograničeno zbog urote crkve i države.

Diljem UK-a The Boomtown Rats su prvo turirali s Ramonesima i Talking Heads, uzdrmavajući status quo uz bendove poput Sex Pistols, The Clash, The Jam i The Stranglers. Postali su jedan od najvećih bendova kasnih 70-ih i 80-ih godina s niskom hitova koji su završavali na listama deset najboljih singlova, platinastim albumima koji su im zavrijedili Brit Awards, Ivor Novello i Grammy nagrade.

Uz prvi singl “Lookin' After No. 1” koji je odmah uletio na UK top 40 ljestvicu, prvi album “The Boomtown Rats” iz 1977. godine, sadržavao je i veliki hit “Mary of the 4th Form”. Hvaljeni album “A Tonic For The Troops” (1978.) sadržavao je tri hita “Like Clockwork”, “She's So Modern” i “Rat Trap” s kojim ostaju upisani u povijesti kao prvi rock singl irskog benda koji je zasjeo na prvo mjesto UK ljestvice hitova.

Vladali su ljestvicama u 32 zemlje s “I Don't Like Mondays”, postali svjetski hit i držali prvo mjesto UK ljestvice singlova, te su izdali šest definirajućih albuma jedne ere - “The Boomtown Rats” (1977.), “A Tonic For The Troops” (1978.), “The Fine Art Of Surfacing” (1979.), “Mondo Bongo” (1980.), “V Deep” (1982.) and “In The Long Grass” (1984.).

Inspiriran televizijskom reportažom o gladi u Etiopiji, Bob Geldof je 1984. godine okupio svojevrsnu supergrupu Band Aid u kojem je okupio glazbene zvijezde i suautor je pjesme "Do They Know It's Christmas”, jednog od najprodavanijih singlova u povijesti glazbe. Iste je godine organizirao najpoznatiji humanitarni koncert Live Aid svih vremena, koji se simultano održavao u Londonu i Philadelphiji. Sezonu nakon njega uslijedio i Live 8, serijal koncerata u 11 svjetskih gradova.

Zbog svojih izuzetnih humanitarnih aktivnosti kraljica Elizabeta odlikivala ga je najvišim viteškim ordenom Reda Britanskog Carstva. Mada sam Geldof nije državljanin Commonwealtha, pa ne može upotrebljavati titulu mediji su ga sami počeli titulirati kao Sir Bob Geldof. U narednim godinama Geldofova uloga borca za prava izrabljivanih i siromašnih je nadvladala njegovu karijeru pjevača, ali sjeme aktivizma može se čuti u pjesmama The Boomtown Ratsa i u njegovom srcu jer, kako sam kaže, on je samo skroman pjesnik i plesač.

Originalnu postavu benda čine Garry Roberts (glavna gitara), Bob Geldof (vokali), Johnnie Fingers (klavijature), Pete Briquette (bass), Gerry Cott (gitara) i Simon Crowe (bubnjevi). Nakon raspada 1986. ponovno su se okupili 2013. bez Johnniea Fingersa. Sve od tada, The Boomtown Rats nastavljaju s rasprodanim turnejama po UK i Europi, kao i s nastupima po festivalima. “Slušajući i ponovo pjevajući naše pjesme shvatio sam da zvuče kao da su mogle biti napisane jučer, okolnosti u kojima su nastale se nisu promijenile. tragično je i nevjerojatno da i dalje mogu pjevati te pjesme potpuno uvjeren u njihovo značenje. Ovo nije nostalgija, nego vrijeme da se opet naljutimo na sistem. Vrijeme je da se vratimo u Boomtown”, poručio je Bob Geldof.

Novi album najavljen je za proljeće ove godine, prvi nakon 36 godina,, a deset novih pjesama naći će se na uratku “Citizens of Boomtown”. Savršena je ovo prilika za čuti album na gostovanju u Zagrebu, kao i bend koji je oduvijek pokazivao da je njihov rock’n’roll oblik glazbenog aktivizma. The Boomtown Rats dolaze u Halu, potpuno novi zagrebački multifunkcionalni prostor u Heinzelovoj 96a na jedno od najvećih gostovanje cijele sezone.

