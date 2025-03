U show stižu posebne gošće – Indira Levak i Alka Vuica: Indira je ušla u mene i ne može nikako van!

Prvi nastupi u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' podigli su ljestvicu visoko, a Stela Rade odnijela je zasluženu pobjedu svojim moćnim nastupom u ulozi neponovljive Josipe Lisac. Kandidati su tek probili led svojim prvim nastupima i spremni su za još dinamičnije i zahtjevnije transformacije koje ćemo vidjeti već ove nedjelje! Prva pobjednica u devetoj sezoni, Stela Rade, u nedjelju postaje grupa Hurricane i donosi novu dozu energije na pozornicu. Nakon sofisticiranosti i izražajne interpretacije Josipe Lisac, ovoga se puta priprema za nešto potpuno drugačije: „Jako energična transformacija za razliku od prošle, pa Bože pomozi!“, najavljuje Stela s uzbuđenjem. Ulogu zanosnog Damiana Davida iz popularne grupe Måneskin preuzima Devin Juraj, a pripreme su mu, otkriva, više stilske nego tehničke. „Zapravo, priprema nema – samo se gledam u ogledalo, radim onu njegovu ozbiljnu facu i pričam na talijanskom“, u šali poručuje Devin. Glumac Domagoj Nižić u novoj epizodi donosi duh domaće glazbene scene utjelovljujući Alku Vuicu, a dodatni izazov predstavlja mu prehlada. No, to je odlučio iskoristiti u svoju korist. „Malo sam bolestan, ali nema veze – iskorištavam to kao prednost svog glasa, stasa, ali ne i muškosti“, kroz šalu objašnjava Domagoj.

Glazbeni spektakl ne bi bio potpun bez pravog britanskog šarma, pa će tako Igor Cukrov ući u cipele legendarnog Eltona Johna, a pripreme su, otkriva, izuzetno intenzivne. „Probe su u punom jeku, radimo 100 na sat s kostimografima, koreografima i s našim divnim profesoricama pjevanja, Ivanom Husar i Martinom Tomčić“, ističe Igor, a njegova kolegica Mada Peršić postaje Frano Lasić, čiju karizmu nije lako rekreirati. „Gljiva mi je dodijelila mog kolegu Franu Lasića i pripreme teku jako lijepo i glatko, ali nije lako skinuti Franu Lasića, figurativno, zato što njegov šarm je tako nekako neuhvatljiv, a toliko sveprisutan. Stvarno nije lako!“, priznaje Mada. Jednu od najvećih diva hrvatske glazbene scene – Doris Dragović – utjelovit će Marcela Oroši koja poručuje:

„Moram priznati da me gljiva pomazila. Rekla bih da je to onako dvosjekli mač zato što je pjesma vokalno zahtjevna – to je naša diva i na stageu bih htjela biti moćna kao što je i ona. Dat ću sve od sebe!“ Marko Bošnjak donosi pravu glazbenu ikonu na pozornicu jer u nadolazećoj transformaciji postaje kraljica popa – Madonna! „Pripreme su dosta izazovne i zahtjevne jer je ovo jako plesni broj. Ima jako puno teksta, puno se nekih imena nabraja, pa mi je trebalo stvarno puno prolazaka da sve sjedne na svoje mjesto“, najavljuje Marko, a finalnu eksploziju energije donijet će Meri Andraković u ulozi Colonije. Njezin nastup donijet će brzi ritam, prepoznatljivu snagu vokala i zaraznu Indirinu energiju zbog koje Meri poručuje: „Indira je ušla u mene i ne može nikako van!“ Kandidatima će se u emisiji pridružiti i posebne gošće – Alka Vuica i Indira Levak koje će iz prve ruke svjedočiti zabavnim transformacijama, a tko će ovoga puta briljirati i osvojiti najviše bodova ne propustite doznati u nedjelju u 20:15 na Novoj TV!