U novom gastroduelu dozvoljene su sabotaže, Tin poručio: 'Volim spačke i veselim se!'

BIVŠA KANDIDATKINJA

Vivien iz 'Ljubav je na selu' otkrila da je prekinula vezu s 19 godina starijim: 'Baš sam tužna, ali neću se ponižavati'

Otkrila je kako je ljetos pronašla ljubav, no sada je podijelila kako je ta veza pukla. Naime, očekivala je da će ju, sada već bivši partner, uskoro posjetiti, no to se nije dogodilo.