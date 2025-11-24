U 66. godini preminula autorica pjesama najpoznatijih domaćih izvođača, pisala čak i za Čolića

U nedjelju je, u 66. godini života, preminula Ljiljana Jorgovanović, cijenjena novinarka i jedna od najistaknutijih autorica tekstova na glazbenoj sceni bivše Jugoslavije, pišu domaći mediji. Tijekom posljednjih trideset godina, napisala je brojne pjesme koje su obilježile regionalnu estradu, a ostat će zapamćena kao autorica niza bezvremenskih hitova. Svoju karijeru započela je suradnjom s pop i rock izvođačima, no najveću prepoznatljivost stekla je u folk i pop-folk žanru, gdje je njezin autorski rukopis postao prepoznatljiv i iznimno cijenjen.

Njezin potpis stoji iza nekih od najpoznatijih pjesama regionalnih glazbenih zvijezda. Pisala je za Zdravka Čolića (Noć mi te duguje), Džeja (Slavija), Anu Nikolić (Romale Romali, Đavo), Acu Lukasa (Alo budalo) i Željka Joksimovića (Vatra, Gadura). Mnoge od tih pjesama postale su evergreeni i nezaobilazan dio repertoara izvođača s kojima je surađivala. Jedan od ključnih trenutaka njezine karijere bilo je sudjelovanje na Eurosongu 2012. godine, gdje je kao koautorica potpisala tekst pjesme Nije ljubav stvar, kojom je Željko Joksimović predstavljao Srbiju.

Jorgovanović je ostavila dubok trag i na hrvatskoj glazbenoj sceni. Posebno se ističe njezina suradnja sa Severinom na albumu Zdravo Marijo, za koji je – zajedno s bliskom suradnicom, pokojnom Marinom Tucaković – napisala većinu tekstova, uključujući i veliki hit Tridesete.