POČIVALA U MIRU

U 66. godini preminula autorica pjesama najpoznatijih domaćih izvođača, pisala čak i za Čolića

Foto: Youtube Screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
24.11.2025.
u 20:38

Preminula je novinarka i jedna od istaknutih autorica tekstova s ovih prostora - Ljiljana Jorgovanović.

U nedjelju je, u 66. godini života, preminula Ljiljana Jorgovanović, cijenjena novinarka i jedna od najistaknutijih autorica tekstova na glazbenoj sceni bivše Jugoslavije, pišu domaći mediji. Tijekom posljednjih trideset godina, napisala je brojne pjesme koje su obilježile regionalnu estradu, a ostat će zapamćena kao autorica niza bezvremenskih hitova. Svoju karijeru započela je suradnjom s pop i rock izvođačima, no najveću prepoznatljivost stekla je u folk i pop-folk žanru, gdje je njezin autorski rukopis postao prepoznatljiv i iznimno cijenjen.

Njezin potpis stoji iza nekih od najpoznatijih pjesama regionalnih glazbenih zvijezda. Pisala je za Zdravka Čolića (Noć mi te duguje), Džeja (Slavija), Anu Nikolić (Romale Romali, Đavo), Acu Lukasa (Alo budalo) i Željka Joksimovića (Vatra, Gadura). Mnoge od tih pjesama postale su evergreeni i nezaobilazan dio repertoara izvođača s kojima je surađivala. Jedan od ključnih trenutaka njezine karijere bilo je sudjelovanje na Eurosongu 2012. godine, gdje je kao koautorica potpisala tekst pjesme Nije ljubav stvar, kojom je Željko Joksimović predstavljao Srbiju.

Jorgovanović je ostavila dubok trag i na hrvatskoj glazbenoj sceni. Posebno se ističe njezina suradnja sa Severinom na albumu Zdravo Marijo, za koji je – zajedno s bliskom suradnicom, pokojnom Marinom Tucaković – napisala većinu tekstova, uključujući i veliki hit Tridesete.

Ključne riječi
preminula smrt autorica Ljiljana Jorgovanović showbiz

Komentara 4

Pogledaj Sve
CR
Country_Road
20:54 24.11.2025.

Autorica pjesama ”napoznatijih domacih” izvodjaca!!! Pisala je i za Severinu! I kakve ona ima veze s Hrvatskom? Koji su to hrvarski/domaci izvodjaci? Severina sigurno nije!

JO
jožica
21:16 24.11.2025.

Aca lukas, đej i ostali stvarno respektabilna imena... Kakve ona ima veze sa hr glazbenom scenom?!?

Avatar Stradun
Stradun
21:02 24.11.2025.

Ode Jorgovanovićka?! Ne mogu vjerovat.

