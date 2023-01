TV reporterka usred emisije uživo imala poteškoće sa stajanjem i govorom: 'Ne osjećam se dobro i mislim da ću...'

Jessica Robb, TV reporterka iz Kanade kazala je kako je dobila nevjerojatnu količinu negativnih komentara nakon što se u jednom javljanju uživo počela osjećati loše. Jessica nije mogla govoriti i bilo joj je teško stajati na nogama.

"Ispričavam se" rekla je voditeljici i nastavila: "Ne osjećam se dobro i mislim da ću..."

Robb je izgledala uznemireno, a nakon toga se kamera isključila.

A very scary situation. Canadian TV reporter Jessica Robb suffers a medical emergency live on the air. CTV Edmonton says she is “better”, and Robb says she is now “okay”, and has thanked everyone for their support. pic.twitter.com/9lfKXFNkp1