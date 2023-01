Nikolina Pišek nakon teške 2022.: Molila sam se da što manje pate moja djeca, osjetila sam koliko boli izdaja

Voditeljica Nikolina Pišek osvrnula se na 2022. godinu koja joj je bila iznimno teška zbog iznenadne smrti supruga Vidoja Ristovića, a nakon njegove smrti suočila se i s brojnim optužbama koje je o njoj iznio Vidojev otac Miša Grof.

- Svima nam ponekad treba pauza. Od posla, izlazaka, obaveza, briga… Od izloženosti. Meni je trebala da sumiram, da se okružim sa svojima, da se grlimo i plačemo ako treba, smijemo se i slavimo ovo što imamo. I da se odmaknem od svega. S odmakom da pogledam na sve i nastavim dalje. Bila je ovo godina učenja, velikih padova, prekretnica, boli, razočaranja. Godina u kojoj sam shvatila da je život dar a ne privilegija, da su prava prijateljstva rijetkost, osjetila sam koliko boli izdaja i nepravda, i koliko mnogo mogu podnijeti. Godina kada sam se molila da što manje pate moja djeca, kada sam se smijala dok je duša krvarila i kada me je liječio svaki osmjeh koji bi dobila zauzvrat. Godina u kojoj je moja najmlađa kćer preko noći odrasla. I svjesna sam da vjerojatno nikada neće shvatiti koliko me peče njezina briga za mene, jer se u tome ogleda njen strah. A želim da se njih dvije ne boje nikada…Nismo željele okretati novi list, život nas je uvjetovao. A svaki novo poglavlje otvara se s nekim razlogom. Želim vjerovati da su svi ljudi koji su svjesno otišli iz mog života napravili mjesta za neke druge, kvalitetnije… U ovoj godini želim plakati od ljepote i sreće.

I znam da hoću. Već to i radim. Jer imam svoj krug meni najvažnijih velikih ljudi.- napisala je Nikolina na Instagramu.

Nakon gubitka supruga Nikolina se posvetila novim poslovnim izazovima i prihvatila je voditeljski angažman na UNA televiziji.

- Vrijeme je za novo poglavlje, nove teme i priče, a ova emisija je odraz mog kuta gledanja na život. Veliki sam esteta u duši, ljepota u kojoj živimo i ljepota življenja je nešto što mene najviše određuje i što ću pokušati prenijeti kroz emisiju i na gledatelje. I pored brojnih događanja oko nas, mislim da je važno da iz medija čujemo i optimistične poruke - napisala je Nikolina ove jeseni kada je počeo njezin novi televizijski angažman.

