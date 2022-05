TV doktor licencu nije obnovio od 2006., a goste često stavlja u neugodne situacije jer 'neće prihvaćati njihova sr***'

Ona je narcisoidna osoba i ulična prevarantica”, komentirao je Phil McGraw glavnu protagonisticu serije “Inventing Anna” Annu Delvey, koju su milijuni ljudi gledali na Netflixu, u emisiji “Dr. Phil”, jednom od stupova američkih talk showova koji se prikazuju popodne da bi ih mogla pratiti najvjernija publika – domaćice i umirovljenici.

Šokantna priznanja, teške obiteljske situacije, razgovori sa žrtvama brutalnih zločina, ali i poneka emisija o poznatima koji su se našli u sukobu sa zakonom ili u vrelu ovisnosti okosnica su ove emisije koja se prikazuje već 20 godina. “Moj otac bio je serijski ubojica”, “Kako sam pobjegla iz sekte” i “Postala je majka sa samo 12 godina” samo su neki od naslova emisija koje vodi Phil McGraw, doktor psihologije koji svoju licencu nije obnovio od 2006. godine. Mnoge je zaintrigirala emisija u kojoj je intervjuirao Delvey, ali kao što je često slučaj, bez obzira na to što je “odmah postavio teška pitanja”, što je izravan citat gošće u studiju, novinarke Daily Maila, od nje nije dobio neke kvalitetne ili iskrene informacije, već ju je samo na temelju njezinih odgovora odlučio proglasiti narcisoidnom ili osobom koja ima narcisoidni poremećaj ličnosti. Naravno, to je česta praksa ovog voditelja, kojeg mnogi podržavaju jer svoje goste često stavlja u neugodne situacije kako bi dokazao da “neće prihvaćati njihova sr***”.

Otac mu je bio alkoholičar

To su u razgovoru za BuzzFeed potvrdili i njegovi bivši zaposlenici, koji su kazali da su im producenti jednom prilikom zapovjedili da gostima ne dopuste da piju svoje lijekove prije emisije kako bi ispali – “ludi”. Bio je to članak konstruiran jednako kao i onaj koji je potpuno uništio Ellen DeGeneres, nekad omiljenu voditeljicu među generacijama. Philu se s druge strane – nije dogodilo baš ništa. Štoviše, i dalje ga svakodnevno prati više od dva milijuna ljudi.

Phil McGraw poznat je i mnogim Hrvatima još iz 90-ih godina, kada smo u jeku popularnosti i na našoj televiziji mogli gledati Oprah Show. Naime, Oprah je Phila pozvala u emisiju kao stalnog gosta, stručnjaka za ljudsko ponašanje. Rođen 1. rujna 1950. u Oklahomi, odrastao je s dvije starije sestre, Deanom i Donnom, te s mlađom sestrom Brendom. Otac im je bio alkoholičar, što Phil nikada nije krio te je tu činjenicu često koristio u sučeljavanju sa svojim gostima kao primjer iz osobnog iskustva.

– Stalno smo se selili, svaka dva do tri mjeseca, jer je moj otac Joe bio alkoholičar – tvrdi McGraw. Jednom, kada je htio izbjeći oca koji je bio u alkoholiziranom stanju, morao je u kuću ući kroz prozor spavaće sobe.

– Naš obiteljski život bio je potpuni kaos. Vikanje, vrištanje, nasilje... – kazao je. Ipak, oca je jako poštovao i još uvijek tvrdi da mu je upravo on otkrio životne mudrosti kojih se drži i danas. – Tata mi je rekao jednu od najvažnijih stvari u životu – da uspješni ljudi rade ono što neuspješni ne žele raditi – objasnio je.

Očito je da mu je otac bio i veliki uzor po pitanju profesije, jer on je napustio unosan biznis s naftom da bi se školovao za psihologa. Zbog toga se cijela obitelj morala preseliti, a tada su već bili u toliko lošoj financijskoj situaciji da su morali živjeti kod Joeove starije udane sestre.

McGraw je od obiteljskih problema bježao igrajući američki nogomet. Bio je toliko dobar, a u tome mu je pomogla i visina od 193 centimetra, da je dobio stipendiju za sveučilište u Tulsi, gdje je odlučio, kao i njegov otac, studirati psihologiju. Neko vrijeme radio je s ocem u privatnoj praksi, no to je potrajalo samo deset godina jer je shvatio da nema strpljenja za terapiju.

Phil se oženio dva puta. Prvi put odmah nakon srednje škole, a drugi put za Robin McGraw, ženu s kojom je i sada u braku i koja ga prati u stopu, čak toliko da nije bilo dana da nije bila u publici tijekom snimanja emisije.

Kao i njegov otac, nakon što je odlučio da nema strpljenja za terapije, Phil je odlučio preseliti svoju obitelj, suprugu i tada dva mala sina. Kako je napisao u knjizi “Self Matters”, bio je potpuno iskren sa suprugom vezno za to kako se zbog posla osjećao.

– Mrzim svoju karijeru. Mrzim ovo mjesto u kojem živimo. Mrzim to što radim... Imam jednu šansu, samo jednu, i gušim se. Ne uspijevam. Imam gotovo 40 godina. Protratio sam 10 godina života i ne mogu ih vratiti... Dosta mi je toga da se svako jutro budim i nisam uzbuđen ujutro. Ne mogu više živjeti tako da nisam ponosan na to što radim i što jesam.

Posao u Oprah Showu uslijedio je brzo nakon toga, a 2002. dobio je i svoj show. Format je bio jednostavan. U svakoj epizodi sudjeluju dva gosta. McGraw predstavlja oba sudionika publici kratkim isječkom snimljenim u njihovu domu, u kojem oni traže pomoć. Phil potom brzo identificira problem i pokušava gostu ponuditi rješenje, što obično uključuje pokušaj promjene načina na koji gost razmišlja. Show se bavio problemima kao što su novac, pretilost, razmažena djeca i razočarani supružnici.

No BuzzFeedov tekst nije prvi pokušaj da se Phila makne s televizije.

Naime, informacija koja je godinama mnogima sporna jest to što se McGraw naziva doktorom iako licencu nije obnovio gotovo dva desetljeća. Ljudi misle da nije pametno da netko tko nema licencu daje savjete ljudima koji su često u vrlo teškim situacijama te ih uz to često i osuđuje.

Prašinu je podigla i Paris Hilton, pjevačica, reality zvijezda i nasljednica obitelji Hilton, kada je objavila svoj dokumentarac u kojem je priznala da je nekoliko godina života provela u ustanovi za problematične tinejdžere. Kazala je da su je tamo doslovno maltretirali, nisu joj dali jesti te su je tjerali da se tušira gola dok su je nadzornici gledali. Nije imala regularan kontakt s obitelji i zbog svega toga doživjela je tešku traumu.

Problem je nastao kada su mnogi shvatili da dr. Phil često šalje problematične tinejdžere baš na takva mjesta. Štoviše, nakon što smo pogledali dovoljno epizoda ovog showa, čini se da je to najčešće jedino njegovo rješenje za tinejdžere, koji bi imali više koristi da s nekim stručnim porazgovaraju o svojim problemima nego da im u dva u noći u kuću upadaju nepoznati ljudi i prevoze ih kilometrima daleko u neku pustinju u Uti kako bi “naučili da im doma nije loše”. Taj Philov stav vjerojatno proizlazi iz toga što ni on ne doživljava svoje djetinjstvo kao nešto loše bez obzira na to što mu je otac bio alkoholičar, pogotovo racionaliziramo li njegovu čestu izjavu da je on samo “stari seoski dečko iz Teksasa”, kojom obično gostu želi dokazati da nije velika zvijezda koja živi na Beverly Hillsu u kući koju čuva nekoliko zaštitara.

Vjerojatno je upravo i to jedan od razloga zbog kojeg ljudi nisu “otkazali” Phila nakon teksta u kojem se navodi da su okolnosti u showu bile rasističke te da su producenti maltretirali podređene. Jednostavno, ljudi nisu vjerovali da je moguće da on, jedan “stari dečko iz Teksasa”, provodi nekakvu torturu nad svojim zaposlenicima.

Ipak, zaboravili su da je upravo zbog jedne takve situacije zamalo završio na sudu. Bivša zaposlenica optužila ga je da je nju i još nekoliko kolega zaključao u sobu i urlao na njih jer je u medije izašla neka informacija o emisiji. Nagodili su se izvan suda.

Još jedan razlog zbog kojeg će Phil vjerojatno opstati jest to što često radi s gostima, čak i onim poznatima, koji su u teškom stanju. Zvijezda “Survivora” Todd Herzog tako je u emisiju došao teturajući, govorio je nerazgovijetno, a nakon što su mnogi vidjeli ovaj prizor, kazao je da je u svojoj svlačionici našao cijelu bocu alkohola te da ju je popio prije emisije. Naravno, mnogi nisu bili spremni povjerovati da se to dogodilo, jer je u emisiju došao kao alkoholičar koji se jedva može izboriti s deliriumom tremensom.

Vole njegovu emisiju

Kada se glumica Shelley Duvall, koja se zbog maltretiranja redatelja Stanleyja Kubricka na setu filma “Isijavanje” povukla iz Hollywooda, a kasnije razvila i težak psihički poremećaj, pojavila u showu, mnogi su Philu zamjerili ponašanje prema njoj, posebice jer je prije nego što je stigla na intervju pokazan isječak za koji su gledatelji mislili da nije bio dovoljno osjetljiv prema njezinoj mentalnoj bolesti. Naime, u njemu je rekla da je voljela Robina Williamsa i da je uvjerena da je on još uvijek živ te da misli da je metamorfan i mijenja oblike.

Bez obzira na sve skandale, čini se da se na McGrawa ne hvata ništa. Možda zato što su neki jednostavno odlučili prestati pratiti taj show, ali zasigurno i zbog toga što mnogi vole gledati emisije zbog kojih se osjećaju bolje tješeći se da im “životi i nisu tako loši” kao gostima u showu, ali i zbog senzacionalističkog načina rada, za koji mnogi tvrde da ga ne odobravaju, no ne odbijaju pogledati ni sekunde dokumentarca o serijskim ubojicama koji komadaju svoje ponekad i maloljetne žrtve.

