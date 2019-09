Tuga na sprovodu popularnog glazbenika: 'Bog ima svoj plan...'

Brojni prijatelji, članovi obitelji i kolege glazbenici danas su se na beogradskom groblju Orlovača oprostili od poznatog repera Dalibora Andonova Grua, čiji je rad utjecao i na hrvatske glazbenike. Posebno je emotivan bio govor njegovog kolege i kuma Igora Lazića Nigora, piše Blic.

- Dragi prijatelji skupio sam snage ako budem mogao da vam se obratim. Tišina! Ne prekidaj me jer ćemo prekinuti trenutak koji postaje vječnost. Šutim! Pustimo da jučer napravi danas vječnim sutra. Ne prekidajmo je! Riječi nisu dobrodošle, čak ni one koje nam se čine najveselijim. Mi nismo sposobni da govorimo o smrti, možemo samo vjerovati da je rođenje važna stvar, a smrt samo sitnica koja ne prekida besmrtnost. Šutimo! Neka se čuje tišina tvog veselog osmijeha i iskrenosti. Ne prekidajmo je!

Pustimo je da pobijedi tamu, nažalost Bog uzima samo najljepše cvijeće, što si ti za sve nas, porodicu, prijatelje... ali Bog ima svoj plan, mi griješni i nepokajani tek se osvijestimo onda kada izgubimo najbliže prijatelje. Dragi moj Dalibore, šta da ti kaže tvoj prijatelj, ti si sa druge strane rijeke, tamo se leti bez kajta... nema sumnje da te čekaju Nebojša i Duško, i da ćete vas trojica biti hip hop trio univerzuma gdje neće biti konkurencije. Doći će jedan dan kada svi moramo otići, a do tada svi mi i ja čuvamo uspomenu na tvoj osmijeh, dobrotu i muziku. A do tada vidimo se, a kada budem došao gore imat ćemo jednu lozinku, a to će biti zvižduk. Znat ćete da sam to ja. Počivaj u miru - rekao je Nigor.

Dalibor Andonov Gru na vječni je počinak ispraćen uz taktove pjesme "Ja bez tebe ne mogu da živim" , koju su izveli trubači.