Trudna Franka: 'Uskoro se vraćam malo aktivnijem životu'

Imam najbolje i najkul fanove! 🤣❤🙈 Ovih dana kada moram malo više odmarati 🤰🐣 toliko ste me nasmijali i razveselili vašim objavama! Obećajem, uskoro stiže glazbeno iznenađenje i vraćam se malo aktivnijem instagram životu, jer sada uživam u svom malom mjehuriću stvaranja novog života. ❤ Sve dolazi u svoje vrijeme - let it be. 🙃 A vama ekipa HVALAAAAA što mi dajete snagu i inspiraciju za dalje. ✌🏼 Volim vas i ljubim sve od reda! Mwwwaaaaa!

A post shared by F R A N K A (@frankaofficial_) on Nov 10, 2019 at 1:47am PST