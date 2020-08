Trgovački sud prekinuo je spor oko korištenja imena Novi fosili

Trgovački sud u Zagrebu prekinuo je postupak koji je nedavno preminuli Rajko Dujmić pokrenuo protiv troje članova Novih fosila zbog korištenja imena te glazbene skupine, odnosno "radi zabrane obavljanja postupaka kojima se vrijeđa pravo nositelja žiga i stjecanja bez osnove". Dujmić je tužbu podnio protiv Sanje Doležal, Vladimira Kočiša Zeca i Marinka Colnaga, pripremno ročište u tom sporu bilo je zakazano za 14. listopada, no sud je nakon Dujmićeve smrti obustavio postupak. Spor oko toga tko ima pravo nastupati pod imenom Novi fosili u javnost je izbio nakon izbacivanja Dujmića iz grupe 2014. godine, a posljednji put se u spominjao u veljači ove godine uoči nastupa Doležal, Kočiša Zeca i Colnaga u Splitu.

Foto: Robert Anić/Pixsell

"Sanja, Marinko i Zec, bez obzira na privremenu mjeru donesenu od Trgovačkog suda iz 2016. i koja je na snazi do pravomoćnosti presude, vezanu uz povredu prava korištenja imena Novi fosili, nastupaju pod imenom Novi fosili 14. veljače 2020. u Splitu", napisala je tada na facebooku Snježana Dujmić, supruga nedavno preminulog Rajka. Kazala je kako je odluka Trgovačkog suda da se zabrani korištenje imena Novi fosili, kao i bilo koje izvedenice koja podsjeća ili asocira na Nove fosile, te je ujedno za Gloriju hr. naznačila Dujmićeva potraživanja.

"Rajko će tražiti za sve nastupe do sada svoj dio kao četvrti član grupe. Odlukom da Rajko više nije član grupe 2014., Rajkov odvjetnik je predložio da mogu koristiti ime uz naknadu od koncerata kao četvrtog člana, na što Sanja, Zec i Marinko nisu pristali", kazala je Snježana Dujmić. Na to se oglasila Sanja Doležal izjavivši za 24 sata kako "ne zna čemu ti napadi". "Lijepo na plakatu piše da tamo nastupamo kao Sanja, Marinko i Zec. I da, piše također da samo izvodimo hitove grupe Novi fosili. Rajko nam ne može zabraniti koncerte i izvođenje pjesama, imamo na to pravo kao i drugi. On je autor glazbe, a tekstopisci nam ništa ne brane, pa ne može ni on", rekla je tada Doležal.