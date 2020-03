'Trebat će jako puno financijskih sredstava, truda i rada da dobijemo ono što želimo'

Nakon što je protekle subote u tijesnoj završnici Dore izborio odlazak u Rotterdam gdje će nas predstavljati na Eurosongu s pjesmom „Divlji vjetre“ koju potpisuju Ante Pecotić, Bojan Šalamon Shalle i Matija Rodić, Damir Kedžo ne krije da je i dalje jednako uzbuđen i sretan. Razgovarali smo s 32-godišnjim pjevačem kojeg su glasovi publike odveli u Rotterdam. - Kada sam sišao sa stagea rekao sam, ovo je stvarno bilo dobro, iza ovog mogu stajati – rekao je.

S jakim emocijama i nimalo ravnodušnosti, svi su u dvorani Marino Cvetković aplaudirali „Divljem vjetru“, baladi u kojoj se svi slomljenog srca mogu lako pronaći. Ipak, na naše pitanje je li nekome posebno posvetio pjesmu malo se zacrvenio i ostao suzdržan. – Mislim da je svatko od nas bio u vezama koje su završile bez objašnjenja i ostavio bih to na tome jer javno zaista puno toga dajem. Privatnost mi je svetinja. – objašnjava nam Kedžo koji je u već nekoliko navrata priznao da je emotivac, empatičan i da ga lako potresa ljudska nesreća i patnja. -Nemam potrebu ništa skrivati, ali volim to sačuvati za sebe. Doživio sam to sa šesnaest godina kada sam bio na Story Super Novoj i bio sam sniman konstantno. Kad to doživiš sa šesnaest onda nekako dalje postavljaš granice – prisjeća se simpatični pjevač kojeg je, podsjetimo, javnost upoznala tijekom sudjelovanja u showu „Story Super Nova“ 2003. godine, nakon kojeg je postao član prvog hrvatskog boy benda „Saša Tin i Kedžo“, a hitom „365“ zarazili su cijelu Hrvatsku do mjere da se i dan danas ta pjesma pjeva na karaokama. Potom je otišao na Jazz akademiju u Austriju, a kasnije je ostvario uloge i u mjuziklima.

– Sve se nekako počelo slagati, ali ja sam oduvijek znao da zapravo želim pjevati – tvrdi 32-godišnji Omišljanin koji se može pohvaliti dvijema pobjedama na velikim svjetskim festivalima; Slavjanskom bazaru u Bjelorusiji i New Waveu u Rusiji. Važna je pjesma, emocija i interpretacija. Točno znam kako to izgleda. Pjevanjem predstavljati svoju zemlju posebna je čast - rekao nam je Kedžo napominjući kako su mu zadnje dvije godine bile karijerno plodonosne.Najveća potpora u živitu su mu: mama, tata, sestra Doris i baka Jelka koju od milja zove – Mamica. – Svi su na Krku, osim mame koja je u Rijeci. Sutra bih ih trebao posjetiti, ali ne znam kakav je plan i program i čini mi se da očito neću – smije se Kedžo.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Pjevača u svibnju čeka nimalo lak zadatak – u žestokoj glazbenoj konkurenciji mora obraniti naše boje na Eurosongu, a nas je zanimalo što misli da bi ga tamo moglo iznenaditi. – Jedino što me može razočarati je da ne budem u mogućnosti ostvariti svoju viziju ove pjesme. Mislim da možemo zato što otpočetka ne idemo na eksplozije, svjetlosne efekte i slične efekte...ali priznajem, jako puno će trebati financijskih sredstava, truda i rada da dobijemo ono što želimo – poručuje nam Damir koji od sebe nema mala očekivanja i to ga dodatno stavlja pod pritisak. Međutim, pjevač ne planira zaustaviti paralelne projekte s Eurosongom i objašnjava kako to želi postići. – Ništa ne odgađamo. Nema stajanja! Pripremali smo se za Doru, ali život ne stoji. Mene čeka povratak u studio i dovršavanje pjesama, a uskoro ću održati i jedan veliki koncert u Zagrebu – otkriva na samom kraju Kedžo bez detalja o lokaciji, točnom vremenu i redu veličine, ali zasigurno će to biti must-see događaj.