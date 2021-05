Topićeva 'Princeza' hitno prebačena u bolnicu: Ima unutarno krvarenje i ne može jesti ništa osim kaše

Srpska pjevačica i kantautorica, ikona novog vala Slađana Milošević (65) hospitalizirana je zbog unutarnjeg krvarenja i zadržana jeu bolnici na promatranju, pišu srpski mediji. U noći s četvrtka na petak prošlog tjedna joj je pozlilo uslijed problema sa želucem, a odvezena je u bolnicu u ponedjeljak.

- I dalje sam u bolnici i liječnici prate situaciju. Budući koraci ovise od reakcije na terapiju, koja se dnevno adaptira i prilagođava stanju organizma - oglasila se pjevačica iz Urgentnog centra u Beogradu koju su također testirali na koronavirus, ali je bila negativna.

Zbog svega, sada ima problema s hranjenjem te jede samo kašu. U ponedjeljak se oglasila na Facebooku.

- Ova vijest nije jeftina promocija, ne trebate komentirati, suosjećati, žaliti. Naše društvo je, nažalost, učinilo sve da isprlja modernu umjetnost koju smo stoljećima stvarali pisanjem privatne priče o površnim ljubavima, svađama iz strasti koje se nisu tako ni odigrale, na komentarima o privatnom, obiteljskom životu, djeci, porocima. Život je najdragocjeniji poklon, ali nam može i najlakše izmaći. Za život se moramo boriti - napisala je.

Podsjetimo, Slađana Milošević bila je velika zvijkezda jugoslavenske pop rock scene. Pojavila se 1977. s pjesmom "Au, Au" i iste godine imala svoj prvi veći nastup na koncertu kod Hajdučke Česme, gdje je nastupala prije Bijelog dugmeta. Slađana je počela rušiti tabue, kada je izdala pjesmu pod nazivom "Seksi dama", koja je bila zabranjena za emitiranje na brojnim radijskim i televizijskim postajama. Godine 1984. s Dadom Topićem je na izboru za Eurosong izvela pjesmu s "Princeza", koja je postala veliki hit.

Foto: Screenshot

Krajem prošle godine, pojavila se na beogradskom sudu zbog spora s 20 godina mlađim bivšim partnerom koji ju je fizički napao nakon rasprave u stanu. Nakon toga ukazana joj je liječnička pomoć te su joj utvrđene lakše tjelesne ozljede.

- Došlo je do verbalne rasprave između njih, on ju je navodno dok je bila u kupaonici grubo odgurnuo. Slađana je pala na zahodsku školjku i mašinu za pranje rublja. U ruci je držala njegov mobitel koji joj je on istrgnuo. Zatim ju je opet gurno i pala je preko kade - kazao je izvor za Kurir. Nakon dolaska policije pjevačica je navodno kazala kako ju je strah da joj se nešto ne dogodi.

