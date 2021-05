VIDEO Komentari pljušte! Isplivala snimka druge Albinine probe za Eurosong

Kako nam je prethodno potvrdila i šefica delegacije Uršula Tolj, Albina Grčić danas je odradila drugu probu za spektakl u Rotterdamu koji priprema na Eurosong natjecanju s pjesmom "Tick-Tock". Dinamična izvedba s plesačima i novim stajlingom osvojila je srce obožavatelja diljem svijeta, a sudeći po komentarima na YouTubeu Albinin nastup obećava.

"Tako sam sretna što pjeva na hrvatskom. Puno ljubavi i sreće šaljemo iz Turske", "Sretno Hrvatska, pozdravi iz Azerbajdžana","12 bodova iz Njemačke!", "Hrvatska se mora kvalificirati! Ajmo Albina!", "12 bodova iz Ukrajine", samo su neki od komentara podrške ispod novog videa.

Današnja proba snimala se kao back-up u slučaju da do nastupa ne dođe, ako Albina ili netko od članova tima slučajno bude pozitivan na koronavirus.

- Imali smo neke nekih primjedbi da to sve bude još bolje: korekcije u kadrovima i male izmjene u koreografiji. Sutra imamo drugu probu, tri ponavljanja. Od toga se nešto i snima i služit će kao back-up, ako slučajno ne budemo mogli nastupiti - rekla nam je Uršula pa objašnjava kako se cijeli tim testirao uoči nove probe te su svi bili negativni.

- Svi smo negativni i zbog toga smo jako sretni. Do ovog trena back up je bio snimljena generalna proba s Dore, a to bi uistinu bila šteta zbog toga što smo ipak nadogradili naš nastup i uveli promjene - kazala nam je Tolj.

