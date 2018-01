Tony je objavio staru školsku zadaću i otkrio što je htio biti kad odraste

Da će postati pjevač Tony Cetinski je znao od malih nogu, a dokazao je to i jednom školskom zadaćom čiju je presliku objavio na Instagramu.

Pitanje na koje je trebalo odgovoriti u zadaći je bilo što bi želio biti kad odraste, a Tony je odgovorio sljedeće:

- Ja bih želio biti pjevač. Na to sam se odlučio jer vidim kako moj tata pjevač putuje u mnoge gradove i poželio sam da i ja to budem. On ima mnogo prijatelja. Ja bih htio da me svi prijatelji vide na televiziji kao mog tatu. Htio bih biti poznat i imati mnogo prijatelja. Svi koji bi me gledali na televiziji ili slušali moje ploče pisali bi mi pisma. Imao bih lijep stan i ženu. Želio bih da se moja grupa zove Anelidi - napisao je Cetinski u školskoj zadaći.

Uz fotografiju na kojoj je njegova zadaća, dodao je ovaj potpis: Nikada nemojte prestati sanjati i snovi će vam se ostvariti. Za ovu objavu njegovi obožavatelji su komentirali da je preslatka i dodali su da se slažu s njegovim stavom kako uvijek treba sanjati.