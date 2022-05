Toni odabrao Stankicu: 'Ti si savršena žena u koju sam se zaljubio do ušiju'

I došlo je vrijeme da Toni Šćulac, splitski profesor, donese odluku koja je od dvije cure u finalu, Karoline ili Stankice, ona prava za njega.

U jučerašnjoj emisiji, nakon zadnjih spojeva, prva je do njega došla Karolina.

„Emocije su tu i prekrasne su i potpuno su nenadane, nisam mislila da ću uopće doći do toga i mislim da on to zna“, rekla je Karolina koja je bila prilično sigurna u da će odluka pasti na nju.

Toni joj je naglasio da je njihova priča bila bajkovita te da će cijeli život pamtiti to što su doživjeli, no odmah joj je rekao svoju odluku: „Ali sad moram biti iskren i moram ti reći da moje srce pripada drugoj.“

Karolina to nije očekivala, ali mu je zahvalila na svemu. „Drago mi je što sam našla dobru osobu koja razumije i koja mi je dala potporu da mogu sebe još više upoznati. Nemoj misliti na mene, ja ću biti dobro…, ali i ti.“, kazala je.

Odmah potom došla je Stankica koja je pomislila da joj srce govori da nije kraj.

„Cijela ova naša priča je od samog početka u mojim očima bila savršena i ništa ne bih promijenio. Ti si savršena žena u koju sam se zaljubio do ušiju i bez koje više jednostavno ne mogu zamisliti život! Moje srce pripada tebi i naša priča počinje sada. Ovo je više od onoga po što sam došao i ja sam najsretniji čovjek“, rekao je Toni Stankici i posljednji joj put dao ružu i strastveno su se poljubili.

„Split, Banja Luka, gdje god! Ne sumnjam da se nećemo snaći bilo gdje, smatram da sad imam savršenu osobu pored sebe", kazao je Toni na kraju.

